Швы и плитка в ванной будут, будто новые: это копеечное чистящее средство творит настоящие чудеса

Со временем на плитке и швах появляются неприятные загрязнения и налет, даже несмотря на регулярную уборку. К тому же кафельная плитка теряет свой блеск, а белые швы становятся серыми или вообще черными. А дорогостоящие химические средства не всегда могут справиться с этими проблемами. Впрочем, сообразительные хозяйки уже давно изобрели простое и экономичное решение с использованием доступных ингредиентов, которые есть в каждом доме. Рассказываем как отчистить плитку и швы с помощью подручных средств.

Как почистить плитку и швы от грязи и налета: пошаговая инструкция

Основной составляющей чистящего средства будет обычный белый уксус, который может справиться с самыми разными видами загрязнений, среди которых и минеральные отложения от воды. Однако следует помнить, что этот метод не подходит для очистки натурального камня, включая мрамор и гранит, а также необработанных деревянных поверхностей.

Чтобы приготовить чистящее средство, смешайте в равных пропорциях уксус и воду. Если загрязнения очень сильные, рекомендуется использовать уксус без воды, можно добавить немного соды. Нанесите моющее средство губкой или пульверизатором на загрязненную поверхность, уделяя особое внимание швам между плиткой и участкам вокруг сантехники. После нанесения дайте средству отработать в течение 15 минут. Затем обработанные поверхности необходимо вымыть чистой водой и вытереть досуха.

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