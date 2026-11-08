Швы между плиткой больше не почернеют: поможет это копеечное средство, которое точно есть у вас дома

Чем обработать швы между плиткой / © www.freepik.com/free-photo

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Межплиточные швы часто темнеют из-за влаги, мыльного налета, жира и грязи, которые постепенно накапливаются в пористой затирке. Особенно заметна эта проблема в ванной и на кухне. Один из домашних лайфхаков — использование обычной парафиновой свечи. Ее воск создает на поверхности тонкую плёнку, которая может временно отталкивать капли воды.

Как использовать парафиновую свечу для швов

Для этого способа понадобится обычная белая парафиновая свеча без красителей и ароматизаторов. Перед обработкой швы нужно тщательно очистить от загрязнений и полностью высушить.

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Далее выполните несколько простых действий:

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Возьмите чистую белую свечу и убедитесь, что на ее поверхности нет пыли.

Легкими движениями проведите свечой вдоль сухих межплиточных швов.

Наносите парафин тонким слоем, не выходя за пределы затирки.

Мягкой сухой тканью осторожно уберите излишки воска с поверхности плитки.

Такой трюк оставляет на затирке тонкий слой, который может ненадолго снизить контакт с каплями воды. Однако это не полноценная пропитка для швов: парафин остается на поверхности и постепенно стирается.

Важно: не натирайте воском напольную плитку, ведь она может стать скользкой. Для душевой зоны и постоянно контактирующих с водой участков лучше использовать специальное средство для защиты межплиточной затирки.

Что действительно помогает сохранить швы чистыми

Самый надежный способ защитить цементную затирку от влаги и загрязнений — специальный герметик для межплиточных швов. Он проникает в ячеистую структуру материала и уменьшает поглощение воды и пятен.

Перед нанесением затирки нужно очистить и высушить, а само средство использовать в соответствии с инструкцией изготовителя. Также следует регулярно вытирать воду после душа, проветривать ванную и не оставлять мыльный налет на плитке.

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Эти простые действия помогут дольше хранить чистые и аккуратные швы.

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