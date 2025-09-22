Сидераты от сорняков, болезней, для улучшения почвы: что нужно посеять на огороде прямо сейчас

Какой сидерат посеять

Осенний уход за почвой: почему специалисты советуют сеять сидераты

Суперважным этапом осенних работ на огороде или в саду является посев сидератов. Экпсерты настаивают, что как только грядка освобождается от овощей, ее нельзя оставлять пустой, нужно посеять сидераты, которые улучшат и защитят почву. Они являются будущей органикой, которая дополнит гумусный пласт и повысит плодородие земли.

Какой сидерат лучше

Выбор сидерата зависит от того, какие культуры росли на участке раньше.

Горчица желтая — это прекрасный сидерат, который очень быстро растет. Он помогает защитить почву, очищает ее от некоторых вредителей и болезней. Кроме того, это, пожалуй, самый дешевый сидерат. Однако его не следует сеять на грядках, где раньше росла капуста, поскольку эти растения имеют общих вредителей и болезни.

Горошек — это фантастическая культура, имеющая свойство фиксировать азот из воздуха, накапливая его в почве. Он действительно очень хорошо улучшает землю.

Фацелия — идеальный сидерат, который можно сеять после капусты. Периода вегетации около шести недель (с середины сентября по начало ноября) вполне достаточно, чтобы фацелия успела выполнить свое дело. Она положительно влияет на почву, хотя и растет немного медленнее горчицы.

Как правильно сеять сидераты: пошаговая инструкция

Честно говоря, в посеве сидератов нет ничего сложного, но важно знать, зачем и когда это делать.

Семена нужно просто рассыпать по грядке.

Далее нужно закрыть семена на глубину 1–2 сантиметра, для чего использовать обычные грабли.

После этого полить грядку, но важно делать это осторожно, используя лейку с рассеивателем, чтобы не уплотнить почву.

На посев 20–30 грамм семян фацелии уходит всего несколько минут. Это очень простой и быстрый способ подготовить почву. Если у вас есть свободные участки, посейте на них сидераты. Результат будет заметен весной.