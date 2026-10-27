Силиконовый или пластиковый ершик для унитаза: какой выбрать, как его правильно мыть

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Ершик для унитаза — один из самых необходимых аксессуаров в каждом санузле, ведь даже самая лучшая система смыва не способна полностью поддерживать идеальную чистоту чаши. Однако из-за постоянного контакта с водой и загрязнениями этот предмет чаще всего становится главным источником неприятного запаха и местом накопления бактерий.

Чтобы санузел оставался гигиеническим без лишних усилий, важно разобраться в отличиях между материалами, из которого изготавливают ершики, подобрать форму аксессуара и соблюдать простые правила ухода за ним.

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Силиконовые и пластиковые ершики: сравнение и особенности

Современный рынок предлагает два основных типа ершиков, каждый из которых имеет свои преимущества и назначения при уборке.

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Классические пластиковые ершики — это бюджетный вариант с густой и жесткой пластиковой щетиной. Пластик является ячеистым материалом, который со временем активно впитывает влагу, загрязнения, неприятные запахи и бактерии. Поэтому пластиковый ерш требует регулярной замены по меньшей мере один раз в 3 месяца или сразу после того, как щетина изменит свой цвет или появится стойкий запах. В то же время, жесткая пластиковая щетина незаменима для удаления устаревших и глубоких загрязнений.

Силиконовые ершики — современная гигиеническая альтернатива. Силикон не имеет ячеистой структуры, благодаря чему он не накапливает влагу, бактерии и неприятные запахи. Такой аксессуар намного проще в уходе, быстро сохнет и служит дольше — его меняют примерно раз в полгода. Силиконовый ершик является идеальным решением для ежедневного поддержания чистоты.

Форма и способ размещения ершика в санузле

Удобство ежедневного использования зависит от того, какую форму имеет сама насадка и каким образом аксессуар хранится на полу или стене.

Классические круглые насадки (пластик и силикон) имеют обычную объемную форму. Они идеально подходят для быстрой очистки всей открытой поверхности чаши за одно-два движения.

Гибкие плоские насадки (преимущественно силикон) производятся в форме гибкой лопатки. Они легко сгибаются под любым углом, позволяя без труда вычистить грязь из самых сложных зон — из-под внутреннего ободка унитаза и узкого сливного отверстия.

Размещаются ерши или на полу, или подвешивают на стене. Напольные подставки — это традиционные стаканы, которые просто ставятся на пол около унитаза. Они мобильны, но во время ежедневного мытья полов их приходится постоянно переставлять. Настенные подставки фиксируются на стене рядом с унитазом с помощью специальной клейкой пластины без сверления. Они висят в воздухе, не занимают пространство на полу и значительно упрощают влажную уборку в санузле.

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Средства и техника дезинфекции ершика

Для качественного обеззараживания ершика применяют обычные гели для унитазов на основе хлора или кислот, специальные дезинфицирующие спреи или простое жидкое мыло. Чтобы при уборке не разбрызгивать грязную воду по санузлу, мытье и просушивание щетки всегда производят непосредственно над чашей унитаза.

После нанесения моющего геля или спрея на щетину ручку ершика кладут на керамический край унитаза так, чтобы сама насадка висела в воздухе внутри чаши, не касаясь воды на дне. Затем сиденья унитаза опускают сверху на ручку — под собственным весом оно прижимает ершик и надежно фиксирует его в горизонтальном положении.

Аксессуар оставляют в таком состоянии на 10–15 минут. За это время средство уничтожает микробы, остаточная влага свободно стекает в ливень, а щетина полностью высыхает перед возвращением в подставку.

Сушка ершика

Уход за стаканом-подставкой

Отдельного внимания требует сам стакан-подставка, где неизбежно скапливается конденсат. В случае с силиконовыми моделями наливать дезинфицирующую жидкость в подставку нет необходимости, поскольку силикон не впитывает микробы. Достаточно раз в неделю промыть стакан горячей водой с мылом и вытереть насухо.

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Если же используется классический пластиковый ерш, в подставку добавляют немного мыльного раствора или геля с содержанием хлора для нейтрализации запахов. Эту жидкость обязательно выливают в унитаз во время еженедельной уборки, после чего тщательно вымывают саму емкость.

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