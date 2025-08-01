Сильная молитва, которую читают на Маковия: защитит от всех бед, принесет счастье и согласие в семью

Какую молитву читают на Спаса / © Pixabay

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Какие молитвы наибольшую силу именно в этот праздничный день — узнайте в нашей статье.

Общая молитва на Маковия, которую читают все верующие

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами святых мучеников Маккавеев и праведной Соломии, благослови нас на добрые дела, сохрани в мире наши семьи, даруй здоровье, любовь и духовную силу пройти пост с чистым сердцем.

Как маковые зерна обильно всыпаны в освященную воду, так да будет обильной Твоя благодать в нашей жизни. Защити нас от зла, скрепи в вере, и научи жить по правде Твоей. Благослови труд рук наших, даруй щедрость земли и чистоту души.

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Молитвами Пресвятой Богородицы и всех святых, будь с нами, Господи, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Мощная молитва на Медовый Спас, которая защитит от всех бед

Владыка Господи святой, в вишних живешь и всевидящим Твоим глазом взираешь на все творения! Тебе поклоняется душе и телу, тебе молимся, Святой святых, простери руку Твою невидимую и благослови всех нас, и прости нам всякое прогрешение свободное и невольное, словом или делом содеянное. Прости нам, Господи, умиление, даруй слезы смирения души на очищение от многих грехов наших, даруй волю Твою милость миру Твоему и нам, недостойным рабом Твоим, ибо благословенное и прославленное есть имя Твое ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь.

Молитва на 1 августа для семейного счастья

Владыка Господи святой, в вишних живешь и всевидящим Твоим глазом взираешь на все творения! Тебе поклоняясь С высоты сошел Ты, милосердный, благоволил пребывать три дня во гробе, чтобы освободить нас от страстей — жизнь и воскресение наша, Господи, слава Тебе!

Восстав из гроба, умерших ты соорудил, и Адама воскресил, и Ева радуется о твое воскресение, и пределы мира торжествуют о твое восстание из мертвых, многомилостив.

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Спаси, Господи, людей Твоих и благослови наследие твое, победи православным христианам над чужими даря и крестом твоим храня Твой народ. С небес милостиво глядя, нищих принимая, посети нас, изнемогающих от грехов, владыка Всемилостивый: по молитвам Богородицы даруй душам нашим великую милость.

Страданиями святых, которые они за тебя испытали, умилостивился, Господи, и все наши болезни исцелились, тебе, человеколюбец, молимся.

Семь столпов Премудрости Божией и семь светильников ярких Божественного света, Маккавеи премудрые, прежде мучеников величайшие мученики! С ними Бога всего мира молите о спасении уважающих вас. Аминьются души и тела, тебе молимся, Святой святых, протяни руку Твою невидимую и благослови всех нас, и прости нам всякое прогрешение свободное и невольное, словом или делом совершенное.

Прости нам, Господи, умиление, даруй слезы смирения души на очищение от многих грехов наших, даруй волю Твою милость миру Твоему и нам, недостойным рабом Твоим, ибо благословенное и прославленное есть имя Твое ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь.

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Молитва, которую следует прочитать в храме после освящения мака и меда

Благослови, Господи, мед, мак и воду, и всех, кто в дом этот входит, и всю семью нашу, ныне и постоянно. Аминь.