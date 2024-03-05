Сильная тревога и навязчивые мысли: чтобы унять их психологи советуют технику "Сейф"

Техника, которая поможет стабилизировать эмоциональное состояние во время кризиса
Наверняка каждому человеку знакомо состояние, когда навязчивые мысли не дают не только спать, но и жить, тревога заполняет каждую минуту жизни.
Впрочем, справиться с тревогой и паникой вполне возможно. Поэтому первым этапом работы в этом случае может являться эмоциональная стабилизация. Психологи предлагают в таких случаях прибегнуть к специальным техникам, которые помогут справиться с такими ситуациями. И сделать это можно самостоятельно, без помощи специалистов.
Министерство здравоохранения предлагает для этого попробовать эффективную технику «Сейф».
По мнению специалистов, способ "Сейф" является одной из лучших релаксационных и эмоционально стабилизационных методик. Как и у большинства подобных техник, у нее может быть целый ряд вариаций.
Считается, что эта методика эффективна особенно на первом этапе работы с психологическими травмами, она призвана в первую очередь стабилизировать эмоциональное состояние человека. Однако стабилизация важна не только при работе с травмой, ее можно и нужно применять, когда сил справляться с проблемами уже нет, когда психика и ее ресурсы доведены до предела, а эмоции переливаются через край.
Как справиться с навязчивыми мыслями и сильной тревогой
- Прежде чем начинать необходимо находиться в более или менее расслабленном состоянии, если это помогает, удобно сесть или лечь. Если использовать технику во время эмоциональной нестабильности, эффективность «Сейфа» будет близка к нулю.
- Представьте сейф. Он должен быть очень надежным, крепким и достаточно вместительным. Подумайте, из чего он мог бы быть сделан, какого цвета. Попробуйте его потрогать — какой он жесткий или мягкий, теплый или холодный. Придумайте способ, с помощью которого он открывается и закрывается. Помните, что как он закрывается, знаете только вы, ключ есть только у вас и никто его больше не сможет открыть.
- Когда вы представили крепкий, надежный и вместительный сейф, вспомните все, что делает Вас несчастным в данный период вашей жизни. Все, что не позволяет жить полной жизнью и чувствовать себя счастливым. Это могут быть вещи, люди, ваши чувства. Это может быть очень многое. Попытайтесь вспомнить все, постарайтесь не забыть того, что не дает вам сейчас радоваться жизни.
- Теперь все, что вы упомянули, нужно положить в этот сейф. Совершенно все. Сейф достаточно вместителен и все это туда поместиться. Плотно закройте дверцу сейфа и закройте его ключом.
- Когда все, что делало вас несчастным, крепко заперто в сейфе, подумайте, куда бы вы хотели его поместить. Это может быть как далеко-далеко или близко от Вас, не имеет значения — даже в вашей комнате. Ключ должен остаться у вас. Ключ важно сохранить.
- Помните, что сейф надежно хранит то, что в нем есть, но его нельзя уничтожать. Ибо тогда все, что в нем есть, вернется. А пока все негативное и плохое хранится в сейфе, мы можем отдохнуть, восстановить силы, позаботиться о себе и тогда то, что спрятано в сейфе, уже не будет таким страшным и вредным.
Конечно, специфика выполнения этой техники может изменяться в зависимости от конкретной проблемы. Могут быть некоторые отклонения и вариации ее выполнения, но в целом регулярное выполнение данной методики ежедневно, в особо тяжелых случаях – два раза в день в сочетании с релаксирующими техниками показывает высокую эффективность данной методики в достижении эмоциональной стабилизации в кризисных ситуациях.
Если же самостоятельно не удается справиться с отрицательными состояниями, МОЗ рекомендует обратиться к специалисту или семейному врачу.
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