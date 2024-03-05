Сильная тревога и навязчивые мысли: чтобы унять их психологи советуют технику "Сейф"

Наверняка каждому человеку знакомо состояние, когда навязчивые мысли не дают не только спать, но и жить, тревога заполняет каждую минуту жизни.

Впрочем, справиться с тревогой и паникой вполне возможно. Поэтому первым этапом работы в этом случае может являться эмоциональная стабилизация. Психологи предлагают в таких случаях прибегнуть к специальным техникам, которые помогут справиться с такими ситуациями. И сделать это можно самостоятельно, без помощи специалистов.

Министерство здравоохранения предлагает для этого попробовать эффективную технику «Сейф».

По мнению специалистов, способ "Сейф" является одной из лучших релаксационных и эмоционально стабилизационных методик. Как и у большинства подобных техник, у нее может быть целый ряд вариаций.

Считается, что эта методика эффективна особенно на первом этапе работы с психологическими травмами, она призвана в первую очередь стабилизировать эмоциональное состояние человека. Однако стабилизация важна не только при работе с травмой, ее можно и нужно применять, когда сил справляться с проблемами уже нет, когда психика и ее ресурсы доведены до предела, а эмоции переливаются через край.

Как справиться с навязчивыми мыслями и сильной тревогой

Прежде чем начинать необходимо находиться в более или менее расслабленном состоянии, если это помогает, удобно сесть или лечь. Если использовать технику во время эмоциональной нестабильности, эффективность «Сейфа» будет близка к нулю.

Представьте сейф. Он должен быть очень надежным, крепким и достаточно вместительным. Подумайте, из чего он мог бы быть сделан, какого цвета. Попробуйте его потрогать — какой он жесткий или мягкий, теплый или холодный. Придумайте способ, с помощью которого он открывается и закрывается. Помните, что как он закрывается, знаете только вы, ключ есть только у вас и никто его больше не сможет открыть.

Когда вы представили крепкий, надежный и вместительный сейф, вспомните все, что делает Вас несчастным в данный период вашей жизни. Все, что не позволяет жить полной жизнью и чувствовать себя счастливым. Это могут быть вещи, люди, ваши чувства. Это может быть очень многое. Попытайтесь вспомнить все, постарайтесь не забыть того, что не дает вам сейчас радоваться жизни.

Теперь все, что вы упомянули, нужно положить в этот сейф. Совершенно все. Сейф достаточно вместителен и все это туда поместиться. Плотно закройте дверцу сейфа и закройте его ключом.

Когда все, что делало вас несчастным, крепко заперто в сейфе, подумайте, куда бы вы хотели его поместить. Это может быть как далеко-далеко или близко от Вас, не имеет значения — даже в вашей комнате. Ключ должен остаться у вас. Ключ важно сохранить.

Помните, что сейф надежно хранит то, что в нем есть, но его нельзя уничтожать. Ибо тогда все, что в нем есть, вернется. А пока все негативное и плохое хранится в сейфе, мы можем отдохнуть, восстановить силы, позаботиться о себе и тогда то, что спрятано в сейфе, уже не будет таким страшным и вредным.

Конечно, специфика выполнения этой техники может изменяться в зависимости от конкретной проблемы. Могут быть некоторые отклонения и вариации ее выполнения, но в целом регулярное выполнение данной методики ежедневно, в особо тяжелых случаях – два раза в день в сочетании с релаксирующими техниками показывает высокую эффективность данной методики в достижении эмоциональной стабилизации в кризисных ситуациях.

Если же самостоятельно не удается справиться с отрицательными состояниями, МОЗ рекомендует обратиться к специалисту или семейному врачу.

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