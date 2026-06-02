Сильные и быстрые летние прически для любой ситуации

Летние прически

Реклама

Летняя жара всегда диктует свои правила в выборе прически. В этот период хочется, чтобы волосы не только выглядели аккуратно и стильно, но и не мешали во время активного дня. Предлагаем простые варианты летних причесок, которые можно создать самостоятельно всего за несколько минут, используя минимум средств и аксессуаров.

Летние прически на длинные волосы

Элегантный низкий пучок с платком

Низкий пучок остается классикой, которая никогда не выходит из моды, а добавление яркого летнего аксессуара делает его современным и свежим. Эта прическа идеально подходит как для прогулки по городу, так и для деловой встречи, когда нужно выглядеть собранно, несмотря на высокую температуру.

Для создания этой прически сначала необходимо слегка зачесать волосы назад и собрать их в низкий хвост на затылке с помощью тонкой силиконовой резинки. После этого хвост скручивают в свободный жгут и выкладывают по кругу вокруг основания, фиксируя шпильками или невидимками. Главный штрих — шелковый или хлопковый платок, который завязывают поверх резинки, оставляя концы свободно спадать, или вплетают их непосредственно в сам пучок для создания дополнительного объема.

Реклама

низкий пучок с платком

Трендовый высокий хвост в стиле девяностых

Высокий гладкий хвост с легким объемом на концах стал одним из главных трендов последних сезонов. Он прекрасно открывает лицо и шею, что очень актуально в жаркие летние дни, и в то же время держится на протяжении всего дня без необходимости постоянно поправлять пряди.

Чтобы прическа выглядела безупречно, на корни волос можно нанести минимальное количество геля или мусса для стилизации, после чего тщательно причесать их вверх к макушке. Собрав волосы в тугой хвост, следует взять одну тонкую прядь снизу и повернуть ее вокруг резинки, чтобы полностью ее спрятать, зафиксировав кончик маленькой невидимкой. Для создания ретро-эффекта концы хвоста можно слегка подкрутить внутрь или наружу с помощью брашинга или плойки.

Высокий хвост

Романтическая "мальвинка" с объемным крабиком

Если полностью собирать волосы не хочется, идеальной альтернативой станет "мальвинка". Использование шпильки-крабика вместо обычной резинки придает образу непринужденность и легкий французский шарм, позволяя убрать пряди от лица.

Создание прически занимает меньше минуты, ведь нужно лишь отделить две широкие секции волос у висков и завести их обратно на макушку или затылок. Вместо тугой связки эти пряди слегка скручивают между собой и фиксируют стильным крабиком среднего размера. Чтобы прическа выглядела максимально естественно и непринужденно, можно выпустить несколько тонких прядей у лица, которые создадут легкий эффект нежной небрежности.

Реклама

Мальвинка с объемным крабиком

Летние прически на короткие волосы

Элегантный зачес назад с эффектом легкого глянца

Если у вас короткая стрижка типа пикси или классическое каре, открыть лицо и шею можно с помощью текстурирования. Этот вариант выглядит очень стильно и современно, подчеркивая линию скул, и держится на протяжении всего дня, несмотря на высокую влажность или жару.

На влажные или сухие волосы нужно нанести небольшое количество легкого геля, мусса или солевого спрея для стилизации. После этого с помощью гребешка с широкими зубцами или просто пальцами все волосы зачесывают назад, слегка приподнимая их у корней для сохранения объема. Боковые зоны гладко прижимают к голове, создавая аккуратную и графическую форму.

Каре с гелем

Прическа с использованием невидимок у висков

Трендовые невидимки и мини-крабики — настоящее спасение для коротких волос, когда нужно быстро зафиксировать челку или пряди, которые падают на глаза. Благодаря правильному расположению аксессуаров можно создать интересный геометрический акцент.

Для создания прически волосы разделяют на четкий боковой или прямой пробор. Пряди с одной или обеих сторон гладко зачесывают за уши и фиксируют несколькими невидимками, располагая их параллельно друг другу или крест-накрест в виде буквы Х. Для лета прекрасно подойдут как минималистичные металлические шпильки под золото или серебро, так и яркие цветные зажимы, которые подойдут к вашему наряду.

Реклама

Прическа с использованием невидимок

Новости партнеров