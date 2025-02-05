Сильный мороз, но нет снега: специалисты дали пять советов, чтобы уберечь урожай зимой

Зимующие растения не всегда дают щедрый урожай. Как позаботиться о них, чтобы холод не повредил и урожай был хорошим?

Для дачников зимние условия с резкими перепадами температуры без снежного покрова могут стать серьезной угрозой для растений, особенно не отличающихся морозостойкостью. Из-за отсутствия снега, обычно защищающего корни, многие культуры страдают от холода.

Хотя плодовые деревья могут выдерживать морозы до -40°C, их корни, особенно близкие к поверхности почвы, значительно уязвимее к низким температурам. В отсутствие снега температура земли может снижаться до -16°C на глубине 40 см. Чтобы защитить корневую шейку кустов, рекомендуется засыпать сначала песком, а затем землей.

Чтобы избежать повреждений растений в зимний период, необходимо создать для них благоприятные условия и позаботиться о защите почвы.

Лучший способ оградить растения от мороза – укрыть их доступными материалами, такими как земля или торф. Достаточно окучить почву на высоту 10-15 см, чтобы обеспечить надежную защиту для гортензий, клематисов и пионов. Также отличным вариантом является мульчирование торфом, перегноем, компостом, листьями или опилками – это особенно полезно для многолетних растений.

Больше внимания требуют теплолюбивые культуры, в частности виноград, клематисы и актинидия. Их следует снять с опоры, положить на подкладку и накрыть лапником. Если же пригнуть растение к земле невозможно, следует соорудить каркас для сухого укрытия.

Опытные огородники советуют, прежде всего, позаботиться о защите корневой системы, а уже потом уделять внимание надземной части растений. Теперь у вас есть все необходимые знания, чтобы уберечь растения от морозов.

Читайте также: