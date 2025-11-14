Синяя, зеленая или желтая: вы даже не догадывались, зачем на самом деле разные цвета кухонных губок

Губки для мытья посуды.

Цвета губок для мытья посуды бывают разные. Впрочем, большинство хозяек даже не задумываются, почему цветовая гамма губок так разнообразна. Впрочем, окрас поролона – это не просто декор. Выбор правильной губки может иметь огромное значение.

Оттенок мочалки указывает на степень шероховатости и абразивности поверхности, пишет ресурс CNET .

Экспертиза уборки подчеркивают, что систематический подход к гигиене кухни часто предполагает цветовое кодирование чистящих средств, чтобы обеспечить надлежащую организацию и чистоту.

Зеленые губки

Эти губки многофункциональны, надежны и готовы справиться практически с чем-либо. Однако часто они предназначены для общей уборки и мытья посуды, но слишком грубы для стекла, нержавеющей стали и других чувствительных поверхностей. Для засохшего чугуна и грязного холодильника - подойдут идеальной.

Желтые губки

Желтые губки не слишком грубые и не слишком мягкие. Они подходят для очистки более деликатных поверхностей - таких как стеклянная посуда, столешницы и кухонные раковины, требующие тщательного обращения во избежание царапин.

Синие губки

Если вы имеете дело с щекотливыми поверхностями, выберите синюю губку. Это менее абразивный вариант для стекла или нержавеющей стали, целью которых является блеск без царапин.

Красные и розовые губки.

Эти цвета – для опасных зон. Их применяют для очистки стойких, пригоревших остатков пищи или участков с повышенным бактериальным риском – таких как раковина. Впрочем, не стоит мыть ими столовые приборы и стекло – иначе поцарапаете.

Черные губки

Эти высокоабразивные, крепкие губки предназначены для тщательной очистки стойких, пригоревших пятен на твердых поверхностях. Возможно, вы не пользуетесь ими так часто, как другими, но для некоторых сложных задач по уборке подойдет только черная губка со щетиной.

Эксперты по уборке говорят: зная, какой цвет губки самый жесткий, вы не будете использовать их каждый день. Зато уборка с ними станет гораздо проще.

