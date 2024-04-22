Сирень как живая изгородь: какие сорта подойдут, как правильно выращивать

Сирень прекрасно подходит для создания живой изгороди. Эти кусты быстро растут и не требуют особого ухода. Однако, нужно знать, какие сорта сирени лучше всего подходят для живой изгороди.

Об этом рассказали на сайте Agromarket.

Лучшие сорта сирени для живой изгороди

Если вы выбираете, какой вид сирени посадить для создания живой изгороди, обратите внимание на следующие:

сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) — самый частый выбор;

сирень персидская (Syringa x persica);

сирень китайская (Syringa x chinensis);

сирень корейская карликовая (Syringa meyeri Palibin).

А вот если говорить о сортах, то садоводы рекомендуют выбирать "Тарас Бульба", "Леся Украинка", "Индия", "Сенсация", "Полтава". Перед высадкой обязательно обратите внимание на выращивание и уникальные особенности каждого сорта.

Как создать живую изгородь из сирени: основные моменты

Выбирая сорт сирени для создания живой изгороди, обязательно обращайте внимание на форму и размер куста, аромат и окраску цветов, морозостойкость и защиту от болезней, особенности климата и типа почвы на вашем участке. Последнее особенно важно, ведь, например, персидская сирень может легко вытерпеть жару и засуху, но очень плохо переносит морозы.

За живой изгородью из сирени относительно легко ухаживать. Периодически подрезайте куст и вносите удобрения, чтобы он оставался здоровым. Перед высадкой важно подготовить почву. Для этого внесите органические удобрения (торф, компост, выдержанный навоз), создайте дренаж и добивайтесь уровня pH от 6,5 до 7,5 (в землю добавляется сера или известь).

Если вы создаете именно живую изгородь, важно выдержать определенное расстояние между кустами. Оно должно составлять от 50 до 100 см. Копается вдвое шире корневой системы куста яма. А после высадки саженца место нужно тщательно полить. Вокруг каждого куста не забудьте добавить мульчу, чтобы подавить сорняки и удержать влагу.

Как ухаживать за живой изгородью из сирени / Фото: Unsplash

В течение вегетационного периода сирень требует постоянной поливки. Ежегодно садоводы советуют вносить сбалансированные удобрения, чтобы кусты обильно цвели и быстро росли. Обрезку проводят поздней весной или ранним летом, когда сирень уже отцветет. Поврежденные, больные и сухие ветви удаляются. Можно также придать живой изгороди форму, чтобы она сохраняла однородный вид.

Даже если живая изгородь будет запущена, ее не стоит полностью вырезать. Специалисты советуют только очистить кусты от мертвых веток, придать им форму. А чтобы усилить эстетичность и привлекательность сирени как живой изгороди, рядом с ней следует посадить другие ароматные кустарники, например, пионы, розы. Прекрасно подойдут и вечнозеленые растения (туя), чтобы живая изгородь выглядела красиво в любое время года.

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