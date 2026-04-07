Сиреневые пасхальные яйца — чем покрасить крашанки

Чай анчан имеет насыщенный синий цвет и способен творить настоящую магию на пасхальных яйцах.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Фиолетовые яйца. / © фото: Юлия Желонкина

Нежно-сиреневые пасхальные яйца можно получить, покрасив их с помощью синего чая анчан. Это — цветки горца клитония. Напиток имеет насыщенный синий цвет, а если добавить лимон, меняется на фиолетовый. Приобрести чай можно в сушеном виде в специализированных магазинах.

Как покрасить яйца в лиловый цвет, читайте в материале ТСН.ua.

Для окрашивания яиц понадобятся:

  • 10 цветков чая анчан

  • 2 ст. л. уксуса

  • лимонный сок

Процесс окрашивания

  1. Для окрашивания желательно выбрать белые яйца. Отварите их перед окрашиванием.

  2. Залейте цветы анчана горячей водой. Оставьте на несколько минут, чтобы заварились. Добавьте уксус.

  3. Окуните в настой яйца. Если хотите, чтобы пасхальные яйца были нежно-голубого цвета, держите яйца два-три часа.

  4. Чтобы получить сиреневый оттенок, добавьте в настой несколько капель лимонного сока. Когда скорлупа изменит цвет, достаньте яйца.

Напомним, мы писали о простом способе окрашивания, чтобы получить оливковые яйца. Их оттенок выглядит стильно и натурально, а для окрашивания понадобятся простые ингредиенты, которые есть на кухне.

