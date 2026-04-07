Сиреневые пасхальные яйца — чем покрасить крашанки

Фиолетовые яйца. / © фото: Юлия Желонкина

Нежно-сиреневые пасхальные яйца можно получить, покрасив их с помощью синего чая анчан. Это — цветки горца клитония. Напиток имеет насыщенный синий цвет, а если добавить лимон, меняется на фиолетовый. Приобрести чай можно в сушеном виде в специализированных магазинах.

Для окрашивания яиц понадобятся:

10 цветков чая анчан

2 ст. л. уксуса

лимонный сок

Процесс окрашивания

Для окрашивания желательно выбрать белые яйца. Отварите их перед окрашиванием. Залейте цветы анчана горячей водой. Оставьте на несколько минут, чтобы заварились. Добавьте уксус. Окуните в настой яйца. Если хотите, чтобы пасхальные яйца были нежно-голубого цвета, держите яйца два-три часа. Чтобы получить сиреневый оттенок, добавьте в настой несколько капель лимонного сока. Когда скорлупа изменит цвет, достаньте яйца.

