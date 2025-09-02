Идеально чистые бокалы: как заставить посуду сиять в домашних условиях

Бокалы / © Pixabay

Реклама

Во время празднований или ужина дома хочется, чтобы бокалы выглядели безупречно — прозрачные и блестящие, как в ресторане. Эффект сияния можно достичь благодаря обычным продуктам, которые есть на каждой кухне.

Об этом сообщило издание Storinka.

В ресторанах бокалы моют по специальным правилам. Это связано с тем, что обычное моющее средство часто оставляет после себя пятна и разводы на стекле. Поэтому профессионалы отдают предпочтение натуральным ингредиентам — уксусу и соде.

Реклама

Чтобы вернуть бокалам блеск, нужно добавить в воду небольшое количество уксуса или соды, после чего замочить в ней стеклянную посуду. Через некоторое время бокалы достаточно тщательно прополоскать в чистой воде — и они снова будут выглядеть безупречно. Даже старые загрязнения исчезают после такой процедуры.

Напомним, не все банки можно переворачивать после консервации. Если используете ключ — этот способ помогает проверить герметичность. Если же крышки закручиваются руками, переворачивание может повысить риск порчи заготовок.

Ранее кулинарный блогер рассказала простой способ сохранить свежесть помидоров до самой зимы без использования пастеризации или холодильника.