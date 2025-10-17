Скандал на уроке литературы: учительницу уволили за рассказ ученикам о фаллоимитаторе

Школа / © ONET

В Великобритании учительницу уволили из школы и исключили из реестра преподавателей после того, как она рассказала ученикам об опасности секс-игрушек и ректальном кровотечении на уроке, посвященном классическому произведению Чарльза Диккенса «Рождественская песня в прозе».

Об этом пишет британская газета Metro.

43-летняя Кэтрин Мэттьюз (Kathryn Matthews) обвинила детей в «заговоре против нее» после того, как обвинение получило огласку.

Однако учительница английского языка была отстранена от работы в школе Westleigh в Ланкашире после расследования Агентства по регулированию преподавательской деятельности (TRA).

Коллега, известный как Свидетель А, сообщил комиссии, что один из учеников рассказал: Мэттьюз стояла перед классом и говорила о «кого-то, кто приклеил фаллоимитатор на присоске к задней части двери своей спальни».

Свидетель утверждал, что госпожа Мэттьюз сказала, что тот молодой «парень отклонился назад на фаллоимитатор», но когда его бабушка резко открыла дверь, он остался «весь в крови» и «был в ужасном состоянии».

Свидетель В, проводивший школьное расследование вероятного ненадлежащего поведения госпожи Мэттьюз, зафиксировал слова ученика: «Она [господа Мэттьюз] лично не знает этого человека, но у того был фаллоимитатор на присоске, который он прикрепил к двери в ванную, включил музыку в полную громкость. Он не слышал, как бабушка пришла домой, и она открыла дверь; он запаниковал, и фаллоимитатор вошел ему в зад, причинив кровотечение, и он потерял сознание. Она стояла перед классом и рассказывала это всему классу».

Другой ученик спросил преподавательницу Мэттьюз об оргазмах и сколько их может иметь девушка. На это учительница ответила: «Девочки могут иметь восемь оргазмов, а парни только один, который происходит в их заднице».

Мэттьюз также обвинили в том, что она сказала, что «геи являются геями, потому что они получают оргазм только в заднице», — по словам ученика, который добавил, что разговор длился около 25 минут.

Комиссия заслушала, что Мэттьюз, которая не участвовавшая в слушаниях, относилась к ученикам скорее как к своим друзьям, чем как учитель.

Ранее она заявляла, что дети все придумали, но другие учителя сочли маловероятным, что они могли сговориться против нее таким образом.

Комиссия признала обвинения доказанными, и ей бессрочно запретили преподавать.

