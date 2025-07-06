Скандал в клинике: медсестры вели эфир в TikTok, игнорируя сигналы от пациентов

Скандал в клинике / © Фото из открытых источников

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В клинике Asklepios в городе Вайсенфельс (Саксония-Ангальт) разгорелся скандал: две медсестры во время ночной смены в течение полутора часов транслировали прямой эфир в TikTok, в то время как мониторы пациентов подавали тревожные сигналы.

Об этом сообщило немецкое издание BILD.

Инцидент произошел в кардиологическом отделении, где на тот момент находились 29 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во время трансляции зрители обращали внимание на то, что в фоновом режиме был слышен писк мониторов и мигание индикаторов. Несмотря на это, персонал не реагировал.

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Один из зрителей прямо спросил в чате: "А вы вообще проверяете состояние пациентов?" Другие комментаторы также выражали обеспокоенность, отмечая, что звуковые сигналы аппаратов не возникают без причины. В ответ одна из медсестер пожала плечами, а потом сказала: "Отстань, чувак". Ее коллега посоветовала перезапустить стрим, чтобы избавиться от зануд.

Руководство больницы после того, как о ситуации стало известно, оперативно отстранило обеих сотрудниц от исполнения обязанностей. В клинике отметили, что ни один из пациентов не пострадал, однако инцидент вызвал волну критики со стороны медицинского сообщества.

Медсестра, которая вела трансляцию из своего аккаунта, закрыла профиль в TikTok и отказалась комментировать событие.

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