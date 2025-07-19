Скандал в самолете: беременную женщину с аллергией сняли с рейса из-за салата с тунцом

Самолет / © Associated Press

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На рейсе EasyJet, который должен был доставить пассажиров с греческого острова Корфу в Манчестер, разгорелся громкий скандал — из-за салата с тунцем.

Об этом пишет Daily mail.

24-летняя Эбби Голлинг, которая находится на ранних сроках беременности и имеет тяжелую аллергию на морепродукты, вместе с матерью высадили из самолета после просьбы убрать из меню опасное для нее блюдо.

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«Я предупредила, что у меня серьезная аллергия. Я могла умереть, если бы запах распространился в салоне», — рассказала Эбби. — Один стюард согласился, что морепродукты продавать не будут. Но другой сказал: «Я работаю с 4 утра. Я хочу салат с тунцем — и я его съем»».

По словам женщины, ситуация мгновенно вышла из-под контроля. На борту начался спор. Она предложила выкупить все блюда с тунцом, чтобы не нанести ущерб авиакомпании, однако экипаж отказал.

После этого самолет развернули в аэропорт, чтобы взорвать Эбби и ее мать. Но настоящее унижение, как утверждает женщина, ждало впереди.

«Командир сообщил в громкоговоритель: „Мы изменили решение, потому что двое пассажиров не хотят лететь с нами“.

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Инцидент произошел во вторник, но вернуться домой женщины смогли только в четверг с задержкой в два дня.

«Мне было страшно, я чувствовала себя уязвимой. Это повлекло за собой стресс, который особенно опасен во время беременности», — отметила Эбби.

Авиакомпания EasyJet уже заявила, что проводит расследование. По их словам, Эбби сообщила о своей аллергии только на борту, а не заранее.

«Безопасность пассажиров — наш главный приоритет. Мы работаем над выяснением ситуации, связались с госпожой Голлинг, извинились и компенсировали расходы на альтернативную поездку», — говорится в официальном комментарии компании.

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Напомним, бывшая стюардесса British Airways Джейн Хоукс рассказала, почему пассажирам не следует выбирать места в хвостовой части самолета . Ее совет не связан с безопасностью, а с понижением уровня джетлага после перелета.