Скандальный банан за 6 млн евро снова исчез из музея — что известно (фото)

Банан, прикрепленный к стене скотчем / © Associated Press

Во французском городе Мец из музея Centre Pompidou исчезла одна из самых известных арт-инсталляций современности — банан, прикрепленный к стене скотчем в рамках работы Comedian итальянского художника Маурицио Каттелана.

Об этом сообщает Bild.

По данным музея, отсутствие объекта заметил охранник во время проверки экспозиции в выходной. При этом установку быстро восстановили — на стене снова закрепили новый банан в соответствии с авторским протоколом.

Скандальный банан за 6 млн евро снова исчез из музея в Меце / © Associated Press

Речь идет о концептуальном арт-объекте, который состоит из настоящего банана, приклеенного к стене под определенным углом. Поскольку фрукт скоропортящийся, его регулярно заменяют, а само произведение существует как идея и инструкция, а не как постоянный предмет.

В музее напоминают, что инсталляция уже не раз становилась объектом инцидентов. Так, раньше посетители несколько раз съедали банан прямо во время экспозиции, после чего его приходилось заменять.

Первый громкий случай произошел еще в 2019 на выставке Art Basel в Майами, когда художник Дэвид Датуна снял банан со стены и съел его, назвав это перформансом. Впоследствии подобные инциденты повторялись в других странах.

В 2024 году инсталляция получила еще больший резонанс: предприниматель Джастин Сан приобрел банан почти за 6 миллионов евро, после чего также его съел, объяснив это жестом в рамках арт-проекта.

Кураторы отмечают, что концепция работы состоит в переосмыслении ценности искусства и его материальной формы. Поэтому даже факт «исчезновения» банана не считается разрушением произведения — его просто воспроизводят по инструкции автора.

