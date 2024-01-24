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Скандинавский боб: трендовая стрижка для тонких волос, которую не нужно укладывать

Скандинавский боб: трендовая стрижка для тонких волос, которую не нужно укладывать

Скандинавский боб

Стрижка для тонких волос, не требующая укладки

Стрижка боб известна и популярна в течение многих лет. Ежегодно она модифицируется и пристраивается под новые тренды.

Сегодня такая вариация этой стрижки как скандинавский боб стала одной из самых востребованных. Все из-за ее практичности.

В чем преимущества стрижки скандинавского боба

Прическа подходит практически всем, в том числе обладательницам тонких волос и не требует укладки.

Она подходит для всех типов лица. Эта стрижка может быть как с челкой, так и без, в любом варианте она хорошо обрамляет овал лица и визуально делает его тоньше.

Особенность стрижки скандинавский боб

Скандинавский боб обычно стригут чуть ниже линии подбородка. Благодаря чему лицо визуально обостряется и делается с виду узким.

Иногда стригут немного длиннее, однако передние пряди все равно остаются чуть ниже уровня подбородка, чтобы подчеркнуть овал лица.

Скандинавский боб / ©
Скандинавский боб

Как носить скандинавский боб

Как уже отмечалось, одной из характерных особенностей этой стрижки является ее небрежность. Достаточно вымыть волосы и дать им высохнуть естественным путем или подсушить феном.

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Делают стрижку как с челкой, так и без.

Скандинавский боб / ©
Скандинавский боб

Стрижется скандинавский боб на прямой пробор, однако укладывать его можно по-разному – сделать боковой пробор, создать асимметрию в прическе.

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С помощью средств для укладки можно уложить даже тонкие волосы с прикорневым объемом.

Скандинавский боб / ©
Скандинавский боб

Длина позволяет убирать волосы за уши.

Скандинавский боб / ©
Скандинавский боб

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