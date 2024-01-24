Скандинавский боб: трендовая стрижка для тонких волос, которую не нужно укладывать

Стрижка боб известна и популярна в течение многих лет. Ежегодно она модифицируется и пристраивается под новые тренды.

Сегодня такая вариация этой стрижки как скандинавский боб стала одной из самых востребованных. Все из-за ее практичности.

В чем преимущества стрижки скандинавского боба

Прическа подходит практически всем, в том числе обладательницам тонких волос и не требует укладки.

Она подходит для всех типов лица. Эта стрижка может быть как с челкой, так и без, в любом варианте она хорошо обрамляет овал лица и визуально делает его тоньше.

Особенность стрижки скандинавский боб

Скандинавский боб обычно стригут чуть ниже линии подбородка. Благодаря чему лицо визуально обостряется и делается с виду узким.

Иногда стригут немного длиннее, однако передние пряди все равно остаются чуть ниже уровня подбородка, чтобы подчеркнуть овал лица.

Скандинавский боб

Как носить скандинавский боб

Как уже отмечалось, одной из характерных особенностей этой стрижки является ее небрежность. Достаточно вымыть волосы и дать им высохнуть естественным путем или подсушить феном.

Делают стрижку как с челкой, так и без.

Скандинавский боб

Стрижется скандинавский боб на прямой пробор, однако укладывать его можно по-разному – сделать боковой пробор, создать асимметрию в прическе.

С помощью средств для укладки можно уложить даже тонкие волосы с прикорневым объемом.

Скандинавский боб

Длина позволяет убирать волосы за уши.

Скандинавский боб

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