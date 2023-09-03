Скажи мне, как ты спишь: что может рассказать поза сна о твоем характере

Ежедневная вне человека во сне, то, как он обычно спит, может многое рассказать о его характере

Поза человека во сне может изменять в зависимости от обстоятельств и его самочувствия. Так, например, человек, который обычно спит на животе, во время стресса начинает спать на боку. Поэтому для толкования позы во сне нужно принимать во внимание то положение, которое человек обычно принимает во сне.

Традиционная поза сна отражает определенные черты характера на определенной стадии жизни человека. То, как ты спишь, невозможно проконтролировать, даже если ты специально будешь пытаться уснуть в определенной позе, проснешься все равно в той, которая "нужна" твоему подсознанию.

О каких чертах характера свидетельствует то, как ты спишь

1.Поза на боку

Человек спит на боку, ем унеобходимо упереться во что-то коленом. Скорее всего, хотя такой человек и склонен к перепадам настроения, в центре внимания своих друзей и близких он чувствует себя уверенно и легко приспосабливаться к любым изменениям.

На такого человека можно положиться, ачтобы обидеть, нужно очень постараться, и то обида будет длиться недолго.

2. Поза «эмбриона»

Поза «эмбриона» – это также положение на боку, когда колени изогнуты, подтянуты практически к груди, между колен может быть зажата часть одеяла или подушка. Человек спит в такой позе часто в углу спального места.

Такое положение называется позой "эмбриона", потому что напоминает о позе, характерной для ребенка в материнской утробе.

Если человек часто пребывает в такой во сне, это свидетельствует о его острой потребности в безопасности и защите. Такая поза рассказывает о тревожности и нерешительности характера человека, о его потребности в поддержке и помощи со стороны других людей.

Для спящих в позе эмбриона людей характерны замкнутость, трудности в общении. Построение отношений для них занимает, как правило, больше времени, чем у других. Однако, если дружба сложилась – она будет крепкой.

3. «Морская звезда» на животе

Это поза человека, пытающегося демонстрировать свою значимость, заявлять о себе, своих потребностях и желаниях. Конечно, это личность с повышенной самооценкой, за которой нередко скрываются разные комплексы неполноценности.

Такой человек демонстрирует чрезмерную настойчивость, упрямый характер или иногда может даже проявлять агрессивное поведение.

Иногда позу звезды принимает человек, когда ощущает невероятный подъем сил и находится в этот момент на вершине успеха в определенной сфере.

4."Звезда" на спине

Люди, спящие на спине коммуникабельные и веселые, всегда попадают в эпицентр внимания, событий, кампаний. При этом они настойчивы, отстаивают свою точку зрения и достигают поставленных целей.

Человек может подсознательно выбирать позу звезды для сна в результате определенных ситуативных проблем в своей жизни. Так, например, кто -то пытается занять «территорию» в работе или личной жизни, и человек своей позой пытается отстоять свое.

5. Поза «солдата»

Положение лежа на спине, руки вытянуты по швам привычна для людей замкнутых, закрытых, дисциплинированных и требовательных к себе и окружающим. Такой человек любит держать дистанцию в отношениях с окружающими людьми, поведение ее обычно сдержанно, прямолинейно, он не любит много говорить.

Сон в позиции "смирно" характерен для человека слова и дела. Она не станет долго рассказывать о своих планах, а просто осуществит задуманное.

6. Сон на животе с подогнутым коленом

У человека, который обычно спит в таком положении, настроение часто меняется, он непредсказуем и импульсивен. Такой человек любит приключения, часто подолгу не можешь определиться с выбором, однако подсознательно стремится к стабильности и более спокойной жизни.

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