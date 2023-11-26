Скажите, кого первого вы увидели на иллюстрации, — и узнаете свои сильные стороны

Психологические тесты часто обращаются к нашему подсознанию. Обычно специалисты используют разные оптические иллюзии, а затем делят людей на группы в зависимости от того, что то или иное лицо заметило на картинке. Подобные проверки, кстати, достаточно редко дают неправильный результат. И оно не видно – ведь обмануть подсознание практически невозможно.

Как и все подобные оптические иллюзии, этот тест достаточно прост. Ниже вы увидите иллюстрацию, на которой изображено определенное животное.

Взгляните в течение нескольких секунд на картинку и скажите, какое именно животное увидели первым. Главное, чтобы ответ на этот вопрос дало именно ваше подсознание, поэтому не всматривайтесь в рисунок слишком долго:

Тест с животными / Фото: Фото из открытых источников

На продемонстрированной иллюстрации изображены одновременно два животных: тюлень и иша. На оптической иллюзии они символизируют правую и левую стороны мозга. Люди, у которых доминирует левое полушарие, обычно видят только тюленя, а уже потом осла. И напротив.

Что означает любое животное? Осел — как показывает практика, люди, у которых доминирует правое полушарие головного мозга, чаще всего деятельны и решительны. Они часто обладают хорошо развитым эмоциональным интеллектом, эмпатией. У них ярко выражены лидерские способности. Для них жизнь – это движение.

Слабой стороной таких людей психологи называют чрезмерную импульсивность. Они часто действуют на эмоциях, без лишних раздумий, что иногда приводит к проблемам и опасностям. А еще такие люди плохо воспринимают критику даже от самых родных.

Тюлень — у вас доминирует левое полушарие головного мозга, а это значит, что вы являетесь врожденными аналитиками. Среди таких фигур много и творческих людей, и бухгалтеров. Такие люди предпочитают продуманные действия. Они обладают достаточно хорошо развитой интуицией.

Главной слабой стороной таких людей психологи называют нерешительность. Такие люди в критических ситуациях могут "тормозить", ведь со стрессом они справляются плохо. А еще они достаточно эмпатичны, поэтому могут часто попадать впросак при попытке предусмотреть действия других.

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