Скажите "нет" машинной стирке: как правильно ухаживать за кашемировыми изделиями

Большинство шарфов, свитеров и головных уборов можно стирать в машинке, но если речь идет о кашемировых изделиях, следует быть осторожным. Кашемир приятный на ощупь, мягкий и очень привередливый материал. Поэтому ему нужен особый уход.

Сразу следует сказать, что не нужно пугаться. Как только вы разберетесь в правилах ухода, то поймете, что ничего сложного у них нет.

Прежде всего, обратите внимание, что кашемир не любит слишком высокую или низкую температуру, чрезмерное взбалтывание. Поэтому обязательно ознакомьтесь с информацией на внутренней этикетке, на которой изготовители обычно излагают подробные рекомендации по уходу. Некоторые вещи, например, верхняя одежда из кашемира, имеют специальную подкладку, поэтому их лучше сдавать до химчистки.

Как часто нужно стирать кашемир

Конечно, здесь все зависит от того, как часто вы одеваете вещь. Но кашемир, в отличие от других теплых вещей, нужно стирать не чаще одного-двух раз за сезон. Все потому, что эта ткань пропускает через себя достаточное количество воздуха. А вот чрезмерная стирка может привести к появлению катышек, повреждениям и уменьшению размера вещи.

Как стирать кашемир в домашних условиях

Как стирать кашемир в домашних условиях / Фото: Pexels

Не используйте стиральную машину. Кашемир можно стирать только вручную. Сначала обработайте все пятна. Для этого нанесите несколько капель безопасного для кашемира моющего средства на все пятна, аккуратно разровняйте пальцами. В таз налейте холодной воды, добавьте еще немного моющего средства, аккуратно окуните кашемировое изделие. Не отпуская вещь, двигайте его вперед и назад, чтобы мыльная вода проникла в волокна. Оставьте изделие в воде на полчаса.

Вылейте из таза мыльный раствор и налейте чистой холодной воды, аккуратно взболтайте изделие, чтобы оно полоскалось. Поступайте так, пока не исчезнет вся мыльная пена. Кашемир ни в коем случае нельзя скручивать, поэтому просто слегка сдавите вещь, чтобы выжать столько воды, сколько получится. Расстелите чистое полотенце, положите в него изделие, скатайте в рулон. Так вы удалите остатки влаги.

Чтобы не растянуть кашемировую одежду, ее нельзя сушить на прищепках или вешалке. Лучше расстелите изделие на горизонтальной поверхности и оставьте высыхать естественным путем. Как только одна сторона высохнет, переверните вещь.

Если вы не можете постирать вещи вручную, выставьте деликатный режим стирки в машине и максимально низкую скорость отжима. Обязательно выверните изделие.

Как ухаживать за 100% кашемиром

Чтобы кашемир прослужил долгие годы, понадобятся машинка от катышек, отпариватель и специальный шампунь для очистки кашемира. Можно ли гладить кашемир? Как уже отмечалось выше, этот материал не дружит с высокими температурами, поэтому гладить его не стоит. Отпариватель будет работать более деликатно.

Не стоит также хранить кашемировые вещи на вешалках – они растянутся. Лучше осторожно их сложить и положить на полочку в шкафу. Также не накладывайте сверху тяжелую одежду, которая может сдавить материал.

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