После каждого приема пищи хозяек ждет наименее приятная рутина — гора грязной посуды. Уйти от этого невозможно, но можно значительно упростить процесс. Опытные хозяйки советуют несколько простых приемов, экономящих время и силы.

Самый первый шаг — замочить посуду сразу после еды. Налейте горячую воду в раковину, закройте ливень, добавьте несколько капель моющего средства и оставьте посуду на 10 минут. За это время остатки пищи размягчаются, и отмывать их будет гораздо легче. Пока посуда замачивается, можно убрать столешницу и убрать остатки пищи в холодильник.

Мытье тоже нуждается в системе. Начните со стаканов, чашек и столовых приборов — они обычно менее загрязнены. Далее переходите к тарелкам: сначала десертные и блюдца, затем глубокие и завершите столовыми. Кастрюли и сковороды оставьте напоследок — так жир и соусы не загрязнят чистую посуду.

Если на дне кастрюль или сковород пригоревший слой, помогут сода и кислота — уксус или лимонная кислота. Насыпьте соду, добавьте кислоту и немного горячей воды. Для неэмалированной посуды можно даже нагреть на плите 1–2 минуты — пригоревшие остатки легко отойдут, и не придется скрести или портить маникюр. Деревянной ложкой или лопаткой быстро удаляются остатки, а посуда остается без царапин.