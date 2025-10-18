ТСН в социальных сетях

Скажите "прощайте" горам грязной посуды, кастрюль и сковородок: одна надежная методика мойки за 10 минут — и кухня сияет

Мытье посуды больше не должно истощать и отнимать часы жизни. Секрет в порядке и в правильной последовательности, а не в случайных попытках отмыть все сразу.

Как отмыть горы посуды за 10 минут

Как отмыть горы посуды за 10 минут / © unsplash.com

После каждого приема пищи хозяек ждет наименее приятная рутина — гора грязной посуды. Уйти от этого невозможно, но можно значительно упростить процесс. Опытные хозяйки советуют несколько простых приемов, экономящих время и силы.

Самый первый шаг — замочить посуду сразу после еды. Налейте горячую воду в раковину, закройте ливень, добавьте несколько капель моющего средства и оставьте посуду на 10 минут. За это время остатки пищи размягчаются, и отмывать их будет гораздо легче. Пока посуда замачивается, можно убрать столешницу и убрать остатки пищи в холодильник.

Мытье тоже нуждается в системе. Начните со стаканов, чашек и столовых приборов — они обычно менее загрязнены. Далее переходите к тарелкам: сначала десертные и блюдца, затем глубокие и завершите столовыми. Кастрюли и сковороды оставьте напоследок — так жир и соусы не загрязнят чистую посуду.

Если на дне кастрюль или сковород пригоревший слой, помогут сода и кислота — уксус или лимонная кислота. Насыпьте соду, добавьте кислоту и немного горячей воды. Для неэмалированной посуды можно даже нагреть на плите 1–2 минуты — пригоревшие остатки легко отойдут, и не придется скрести или портить маникюр. Деревянной ложкой или лопаткой быстро удаляются остатки, а посуда остается без царапин.

