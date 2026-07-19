Скелет тираннозавра продали на аукционе: сколько за него заплатили

Скелет тираннозавра. Иллюстративное изображение / © Associated Press

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Скелет одного из самых известных тираннозавров рекс по прозвищу «Гас» (Gus), возраст которого составляет примерно 67 миллионов лет, был продан на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордные 50,1 миллиона долларов с учётом комиссий.

Как сообщает The Guardian, это стала самая дорогая продажа окаменелого динозавра в истории аукционов.

Стоимость лота значительно превысила предварительную оценку в 20–30 миллионов долларов, а покупателем стал участник, делавший ставки по телефону.

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Один из самых крупных и наиболее полных тираннозавров

«Гаса» считается одним из крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся скелетов Tyrannosaurus rex, когда-либо обнаруженных. Его раскопала компания Theropoda Expeditions на частном ранчо в американском штате Южная Дакота в 2021–2023 годах.

Динозавра назвали в честь владельца земли Гэри «Гаса» Ликинга. По оценкам специалистов, он жил примерно 67 миллионов лет назад, его рост составлял 3,8 метра, а длина — около 11,5 метра.

По данным Sotheby’s, скелет состоит из 183 оригинальных костных элементов, в том числе 30 из 32 чрезвычайно редких брюшных ребер (гастралий). В целом он сохранился примерно на 61% по количеству костей и на 75–80% по костной массе, а также имеет почти полностью сохранившийся череп со всеми шестью рядами зубов.

На костях остались следы сражений

Палеонтологи установили, что тираннозавр за свою жизнь перенёс немало травм. На его черепе, челюсти, ребрах и других костях обнаружили следы укусов других тиранозавридов, а также переломы, которые успели срастись.

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По мнению исследователей, повреждения могли быть получены во время столкновений с сородичами или в результате нападений падальщиков уже после смерти животного.

Эта продажа вызвала споры среди ученых

Еще до проведения аукциона продажа «Гаса» в частные руки вызвала дискуссии среди палеонтологов. Ученые опасаются, что уникальный экспонат может стать недоступным для дальнейших исследований.

Профессор Бирмингемского университета Ричард Батлер заявил, что превращение окаменелостей в предметы роскоши и объекты инвестиций «вызывает серьезную озабоченность», ведь экспонаты, которые не попадают в музейные коллекции, фактически теряются для науки.

Его поддержал профессор Эдинбургского университета Стивен Брусатте. Хотя продажа была законной, поскольку находка была сделана на частной земле в США, исследователь признал, что как ученого его беспокоит такая практика.

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Новый рекорд для аукционов

Продажа «Гаса» установила новый мировой рекорд среди окаменелостей динозавров. Предыдущий рекорд принадлежал стегозавру «Апекс», который в 2024 году также был продан на аукционе Sotheby’s за 44,6 миллиона долларов.

В Sotheby’s назвали «Гаса» исключительным экспонатом музейного уровня, отметив, что его раскопки, реставрация и консервация проводились в соответствии с самыми высокими профессиональными стандартами.

Напомним, ученые обнаружили в месторождении ископаемых останков в Таиланде фрагмент позвонка, который позволил им идентифицировать новый вид гигантских динозавров.

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