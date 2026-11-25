Как понять, что почва истощилась — 5 основных признаков / © Freepik

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Ежегодное внесение удобрений не всегда помогает получить обильный урожай. Если овощи становятся мельче, зелень плохо растет, а грядки все больше зарастают сорняками, стоит обратить внимание на состояние почвы. Определить, что именно мешает растениям нормально развиваться, можно даже без лабораторных исследований.

Об этом сообщило издание Ukr.Media.

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На участке массово разрастаются сорняки

Растения, которые самостоятельно появляются на огороде, могут многое рассказать о состоянии почвы. Однако ориентироваться следует именно на густые заросли определенных сорняков, а не на единичные растения, семена которых могли занести ветер или птицы.

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О состоянии почвы могут свидетельствовать следующие растения:

Подорожник, гусиные лапки и спорыш — в основном растут на сильно уплотнённой почве.

Щавель, хвощ и ползучий лютик — могут указывать на повышенную кислотность почвы, особенно во влажных низинах.

Крапива, лебеда и мокрица — предпочитают рыхлую и хорошо удобренную почву.

Полевая ромашка и белый клевер — в большом количестве могут свидетельствовать о бедной и плотной почве.

Мох и одуванчики — часто появляются в затененных, влажных и утоптанных местах.

В то же время само наличие мха не свидетельствует о повышенной кислотности почвы, а одуванчики не являются надежным показателем её плодородия.

Поскольку состояние почвы может различаться даже в пределах одного огорода, каждую часть участка следует оценивать отдельно.

Почва стала слишком твёрдой или быстро пересыхает

Проверять структуру почвы лучше всего через два-три дня после дождя, когда она ещё сохраняет влагу, но уже не слишком мокрая.

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Если на поверхности грядок долго не исчезают лужи, образуется твёрдая корка, а при перекопке встречаются плотные комки и слоистые пластинки, это свидетельствует об уплотнении почвы.

Такую почву следует рыхлить вилами и обогащать компостом, что поможет предотвратить повторное уплотнение. Также важно не ходить по мокрым грядкам, а для передвижения по огороду использовать отдельные дорожки или доски.

Тяжелую глинистую почву лучше перекапывать осенью, когда она не прилипает к садовым инструментам. Крупные комки можно оставить до весны — за зиму под действием мороза они рассыплются.

Если же влажная земля легко просыпается сквозь пальцы, а грядки быстро пересыхают, это характерно для песчаной почвы с низким содержанием перегноя.

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Улучшить его состояние можно с помощью перепревшего компоста или перегноя. На один квадратный метр потребуется от 5 до 10 кг органических веществ.

На глинистых участках его лучше вносить осенью, а на песчаных — в конце зимы или весной, чтобы осадки не вымыли питательные вещества. Свежий навоз рекомендуется использовать только осенью, сразу заделывая его в землю.

В почве почти нет дождевых червей

Дождевые черви играют важную роль в поддержании структуры почвы. Они прокладывают ходы, по которым отводится лишняя вода, рыхлят землю и перемещают органические остатки с поверхности вглубь.

Проверить их наличие можно весной или осенью, выбрав тёплый и влажный день. Для этого нужно выкопать несколько ямок глубиной примерно на лопату и внимательно перебрать землю руками.

Если ни в одной из них нет червей, это может свидетельствовать о неблагоприятном состоянии почвы. Причиной бывает не только недостаток перегноя, но и повышенная кислотность, чрезмерная влажность, уплотнение почвы или частое перекапывание.

Летом, во время жары, такая проверка не даст достоверных результатов, ведь черви прячутся в более глубоких слоях почвы.

Чтобы обеспечить их пищей, можно раскладывать скошенную траву тонким слоем на грядках или добавлять её в компост. Однако закапывать свежую траву непосредственно в землю не стоит, поскольку в процессе разложения она будет поглощать азот, необходимый растениям.

Растения перестали реагировать на подкормку

Если регулярное внесение удобрений не повышает урожайность, одной из возможных причин является чрезмерная кислотность почвы. К её повышению может привести и использование азотных удобрений, в частности аммиачной селитры и карбамида.

В кислой среде фосфор становится менее доступным для корневой системы растений. Кроме того, эффективность подкормки снижается на сильно уплотнённых участках.

Кроме того, даже соблюдение инструкции на упаковке удобрения не гарантирует, что растения получат именно те вещества, в которых нуждаются. Ведь состав почвы может существенно различаться на разных грядках.

Определить кислотность почвы можно самостоятельно с помощью специальных тестовых полосок, которые продаются в садовых магазинах.

Для этого необходимо взять образцы почвы из трёх-четырёх мест одной грядки, смешать одну часть земли с пятью частями дистиллированной или прокипячённой и охлаждённой воды. Через 10 минут в раствор нужно окунуть тестовую полоску на несколько секунд.

Полученный цвет следует сравнить со шкалой кислотности, прилагаемой к тесту.

Компост и перегной не могут полностью заменить удобрения, однако их сочетание с подкормкой способствует более равномерному и эффективному действию последней.

Овощи растут медленно и созревают позже

Еще одним признаком проблем с почвой может быть отставание растений в развитии. Однако сравнивать урожай с урожаем соседей следует только при условии, что речь идет об одинаковых сортах культур, посеянных в одно и то же время.

Если эти условия совпадают, но овощи на вашем участке созревают значительно позже, причиной может быть тяжелая и переувлажненная почва. Весной такая почва дольше остается холодной, что сказывается на развитии растений.

Кроме того, рост огородных культур может замедляться из-за повышенной кислотности, уплотнения почвы и недостаточного количества перегноя.

Как восстановить истощённую почву

Грядкам, на которых растения развиваются хуже всего, следует дать отдохнуть в течение одного сезона. Для улучшения состояния почвы можно использовать сидераты.

В конце лета участок рекомендуется засеять озимой рожью, а весной для этого подойдет смесь овса, вики и гороха.

Когда растения наберут зеленую массу, их нужно скосить до начала цветения и неглубоко заделать в землю.

Однако в ноябре высевать эти культуры уже поздно, поэтому восстановление истощённых грядок с помощью сидератов следует запланировать на следующий сезон.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие растения стоит обрезать осенью, а какие лучше оставить до весны. Слишком ранняя или полная обрезка многолетников может нанести вред растениям, лишив их естественной защиты от холодов.

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