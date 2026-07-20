Сколько чашек кофе можно выпивать в день: неожиданное объяснение

Учёные рассказали, сколько чашек кофе можно выпивать в день / © Pixabay

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Согласно результатам исследования, употребление пяти чашек кофе в день может защитить от сердечных заболеваний и инсультов, однако следует избегать чрезмерного потребления кофеина.

Последнее исследование, опубликованное в журнале Американской ассоциации сердца, свидетельствует о том, что черный кофе может обладать рядом полезных свойств для здоровья сердца, пишет dailymail.com.

Американские исследователи обнаружили, что употребление кофе без сахара, ароматизаторов и молока связано со снижением риска развития диабета 2-го типа, сердечных заболеваний, инсульта, сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма. Считается, что защитный эффект кофе может быть связан с противовоспалительными соединениями в зернах, известными как полифенолы.

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Эти соединения, богатые антиоксидантами, защищают от вредных веществ в атмосфере, улучшают работу сосудов и уменьшают воспаление — предпосылку развития серьезных заболеваний, в частности рака.

По мнению исследователей, кофеин может обладать аналогичными преимуществами, однако их влияние значительно варьируется от человека к человеку.

Однако высокие дозы кофеина могут чрезмерно стимулировать сердце, что у здоровых взрослых может вызвать резкие скачки артериального давления, нарушения сердечного ритма и даже остановку сердца.

«Кофеин, содержащийся в кофе, является важной частью повседневной жизни миллионов людей», — отметил доктор Грегори Маркус, руководитель отдела кардиологических исследований Калифорнийского университета.

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«Согласно нашему обзору новейших исследований, для большинства взрослых потребление до 400 мг кофеина в день (примерно пять чашек) без добавления сахара является безопасным и не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако высокие дозы кофеина, такие как те, что содержатся в энергетических напитках, в частности в энергетических шотах, могут оказывать вредное воздействие на сердце, поэтому их следует избегать», — добавил учёный.

Это исследование знаменует собой значительный прорыв, поскольку в нем сравнивается влияние кофе и синтетического кофеина на артериальное давление, уровень холестерина, риск развития диабета и состояние сердечно-сосудистой системы.

Исследователи обнаружили, что употребление примерно пяти чашек кофе в день, судя по всему, снижает риск развития гипертонии. Однако было установлено, что употребление от одной до трёх чашек кофе приводит к резкому повышению артериального давления, что может увеличить вероятность инфаркта и инсульта.

Употребление пяти чашек кофе в день также было связано со снижением риска развития диабета 2 типа на 30 процентов.

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Другое исследование, проведенное с использованием данных британского биобанка, показало, что у тех, кто выпивает пять чашек этого напитка в день, меньше шансов заболеть сердечными заболеваниями, чем у тех, кто его не пьет.

Подобная закономерность была выявлена в отношении риска инсульта: одно исследование показало, что те, кто выпивает около четырёх чашек кофе в день, могут снизить свой риск на 21 процент.

Однако исследователи подчеркнули, что «не существует универсальной стратегии безопасного потребления кофеина».

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