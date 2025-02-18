Сколько дарить денег на день рождения ребенка в 2025 году: точная сумма

Самый универсальный подарок на день рождения – деньги в конверте. Это удобно: не нужно искать презент, а именинник сам выберет, что хочет. Однако возникает вопрос, какую сумму дарить, особенно если это ребенок.

Сколько денег дарить ребенку на день рождения в 2025 году

Если ребенка пригласили на день рождения одноклассника или друга, родители часто выбирают конверт с деньгами вместо игрушек или сладостей. Сумма подарка зависит от финансовых возможностей, возраста именинника и уровня дружбы между детьми.

Близкому другу обычно дарят больше, чем знакомому однокласснику. К примеру, одна мама в Instagram поделилась, что ее сын (10 лет) дарит друзьям 1 000 грн, а если она хорошо знает их родителей — 1 200–1 500 грн. Ближайшим друзьям – более 2 000 грн. Ему в ответ дарят от 500 до 1 000 грн.

Другие родители обсуждают суммы заранее или сбрасываются всей компанией, чтобы купить общий подарок. Учитывают и формат праздника: если пригласили несколько детей из семьи, общая сумма может меняться.

Следовательно, минимальная сумма 2025 года — 500 грн, средняя — 1 000-1 500 грн. Но окончательный выбор зависит от каждой семьи в отдельности.

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