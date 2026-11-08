Сколько денег стоит держать на банковском счету и почему хранить слишком много — не лучшая идея

Сколько денег рекомендуют оставлять на банковском счету / © Фото из открытых источников

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Сбережения на банковском счете кажутся надежным способом сберечь деньги, однако эксперты предостерегают, что хранить там слишком большие суммы может быть финансово невыгодно.

Об этом пишет unilad со ссылкой на комментарии финансовых экспертов Великобритании в издании Metro.

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Они, в частности, советуют не держать на текущем счете более 1000 фунтов стерлингов (примерно 1340 долларов). По их мнению, такой счет предназначен, прежде всего, для ежедневных расходов, оплаты счетов и текущих потребностей, а не для длительного хранения сбережений. Об этом рассказал руководитель финансового эксперта Дерек Спралинг.

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По его словам, текущий счет следует воспринимать как цифровой кошелек, главное предназначение которого — обеспечивать удобство пользования деньгами, а не накопление больших сумм.

«Вы ведь не носили бы с собой в супермаркет 2500 фунтов наличными. Зачем оставлять эти деньги без дела на текущем счете?» — объяснил эксперт.

Сколько денег рекомендуют оставлять на банковском счету

Дерек Спралинг советует держать на текущем счете от 500 до 1000 фунтов стерлингов (примерно 670-1340 долларов). Этого, по его мнению, должно хватать для оплаты регулярных счетов и других повседневных расходов.

Сохранять больше средств на таком счете нецелесообразно из-за низких процентных ставок. Во многих банках они существенно уступают уровню инфляции.

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Схожая ситуация наблюдается и в США. По данным Бюро статистики труда США, годовая инфляция за 12 месяцев до сентября 2026 составила 3,7%. В августе этот показатель равнялся 3,4%.

В то же время, согласно данным Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), средняя процентная ставка по текущим счетам американских банков составляет около 0,07% годовых.

Поэтому, если деньги лежат на счете под процент, значительно ниже инфляции, их реальная стоимость уменьшается.

Иными словами, за те же средства со временем можно приобрести меньше товаров и услуг, даже если номинальная сумма на банковском счете не меняется.

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Сколько денег американцы имеют в сбережениях

Объем накоплений в США существенно отличается в зависимости от возраста. По приведенным в материале данным, средний размер сбережений американцев превышает 60 тысяч долларов.

Наибольшие накопления у людей в возрасте от 65 до 74 лет. В то же время, средние показатели не всегда отражают реальное финансовое положение большинства населения.

По данным исследования финансов домохозяйств Федеральной резервной системы США, медианный размер сбережений значительно ниже и составляет от 5400 до 8700 долларов.

Разница объясняется методикой подсчета. Среднее значение получают, если составить все сбережения и разделить сумму на количество участников исследования. Медиана же показывает центральное значение в упорядоченном перечне — половина людей больше, а половина меньше.

В частности, американцы в возрасте до 35 лет в среднем имеют 20 540 долларов сбережений. В возрастной группе от 35 до 44 лет этот показатель превышает 41540 долларов.

Наибольшие накопления зафиксировали среди людей от 65 до 74 лет — в среднем 100 250 долларов.

В то же время, рекомендация эксперта касается именно денег на текущем счете, а не общего объема сбережений. Речь идет о том, что средства сверх суммы, необходимой для ежедневных расходов, целесообразно хранить в инструментах, позволяющих получать более высокий доход.

В то же время отметим, что указанные суммы и рекомендации касаются банковской системы Великобритании и США, поэтому их не следует автоматически переносить на украинские условия.

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