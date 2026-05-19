Сколько действительно хранятся яйца в холодильнике: главная ошибка, которая портит продукт

Хранение яиц в холодильнике требует особого внимания

Яйца являются одним из самых популярных продуктов на любой кухне, однако из-за способности портиться их хранение требует особого внимания. Многие обычно ориентируются на дату, напечатанную на коробке, но термины «применить к» или «дата реализации» чаще указывают на пик качества продукта, а не на момент, когда он становится опасным для здоровья.

О том, сколько времени яйца остаются пригодными и как правильно проверить их состояние в домашних условиях, пишет Martha Stewart со ссылкой на рекомендации Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA).

Сколько хранятся яйца и где их держать

Согласно официальным установкам, целые яйца в скорлупе остаются абсолютно безопасными в течение трех недель после покупки, если они постоянно находятся в холоде. Однако есть важный нюанс:

Магазинные яйца: Во время промышленной обработки их обязательно моют, из-за чего разрушается защитный природный слой (кутикула). Потому держать их в холодильнике нужно обязательно.

Домашние яйца: Свежеснесенные немытые яйца имеют естественную защитную оболочку, закрывающую поры скорлупы. Благодаря этому они могут спокойно лежать при комнатной температуре от 2 до 4 недель. Если вы не уверены, мыли ли домашние яйца перед продажей, лучше сразу положите их в холод.

Главная ошибка многих людей – хранение яиц в дверце холодильника. Это самая теплая зона, где постоянно колеблется температура из-за открывания. Яйца из-за этого испытывают температурный шок и портятся быстрее. Лучше всего держать их на внутренних полках (ближе к задней стенке) в оригинальной картонной коробке. Картон защищает ячеистую скорлупу от поглощения посторонних запахов (например, лука или рыбы) и замедляет потерю влаги.

Три простых способа проверить свежесть яиц

Если яйца лежат у вас уже больше трех недель, не спешите их выбрасывать. Проведите простые тесты:

Тест на плавучесть (водный тест). Опустите яйцо в глубокую миску с холодной водой. Свежее яйцо сразу упадет ко дну и ляжет на бок. Если яйцо становится вертикально или немного поднимается – оно уже не первой свежести, но его еще можно есть. Если же яйцо полностью всплыло на поверхность – внутри накопилось много воздуха. Это признак старого продукта, который требует дополнительной тщательной проверки.

Метод разбивания и обоняния. Разбейте яйцо в отдельную маленькую пиалку, прежде чем добавлять в блюдо. Свежее яйцо вообще не имеет запаха. Испорченное яйцо мгновенно выдаст себя резким, неприятным серным смрадом.

Визуальные подсказки. Посмотрите на белок разбитого яичка. Мутный белок – это отличный признак, свидетельствующий о высоком содержании углекислого газа в только что снесенном яйце. Совершенно прозрачный белок бывает у более старых яиц.

Опасные и безопасные цвета

Иногда после разбивки скорлупы можно заметить нетипичную окраску. Важно знать, что оно означает:

Красная точка возле желтка: Это просто маленький кровяной сгусток из-за разрыва микрососуда у курицы. Такое яйцо абсолютно безопасно.

Слабый желто-зеленый оттенок белка: свидетельствует о высокой концентрации рибофлавина (витамина B2). Есть можно без опасений.

Розовый, ярко-зеленый или перламутровый белок: признак опасного бактериального заражения. Такое яйцо нужно немедленно выбросить.

Чтобы максимально защитить себя, всегда осматривайте лотки в магазине на наличие трещин и никогда не мойте яйца, прежде чем положить их в холодильник, ведь вода занесет бактерии сквозь поры внутрь. Если свежесть яйца вызывает малейшее сомнение, просто приготовьте его вкрутую – полностью затвердевший желток и белок минимизируют риски для желудка.

