Сколько дней до святого Николая по новому календарю: обратный отсчет

День святого Николая – один из самых любимых праздников украинцев. Именно он начинает цикл ярких зимних праздников. С 1 сентября 2023 г. дата его празднования изменилась. Сколько дней до святого Николая по новому календарю?

По старому стилю этот праздник в Украине приходился на 19 декабря. После перехода ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь дата изменилась. Теперь это – 6 декабря. То есть на 13 дней раньше.

Итак, праздник придет через 5 дней, в среду. Кстати, в этот же день украинцы будут праздновать и важный государственный праздник – День Вооруженных Сил Украины.

Сколько дней до Николая (6 декабря) и что подарить ребенку

Сколько дней до Николая (6 декабря) / Фото: Pexels

Больше 6 декабря ждут малышей, ведь дети хорошо знают, что по старинной украинской традиции ночью к ним приедет святой Николай, который положит под подушку или у кровати приятный сюрприз.

Конечно, подарки вместо святого кладут родители. До дня святого Николая осталось всего 5 дней, а значит, пора задуматься над тем, что именно можно подарить ребенку:

детская книга — это всегда лучший подарок, который подарит малышам незабываемое путешествие в сказочные миры;

набор для искусства – развивайте таланты своих детей вместе со специальными наборами, содержащими все необходимое для творчества;

набор для проведения научного эксперимента — особенно популярны химические наборы, которые помогают детям познавать мир вокруг себя;

настольная игра – она поможет больше времени проводить с малышами, собираться всей семьей для интересного проведения выходных;

головоломки и пазлы – подходят для развития логики, внимания, также в них можно играть вместе;

спортивный инвентарь – активные игры на свежем воздухе помогают детям развиваться здоровыми и счастливыми;

конструктор для развития – улучшает логическое мышление и творческие навыки;

посещение тематического события — отличным вариантом станет новогодний спектакль;

кулинарный набор – дети любят заниматься теми же делами, что и взрослые;

время с семьей – можно сходить на квест, в парк развлечений или в кино.

Сколько дней до святого Николая 2023 года и что можно подарить взрослым

Взрослые — те же дети, которые просто выросли. Поэтому они ежегодно с нетерпением ждут святого Николая с надеждой на сказку. Через 5 дней взрослым можно подарить:

набор экзотических фруктов, овощей, специй — если человек ценит новые вкусы и любит пробовать что-нибудь интересное;

арт-терапия – каждому в современном мире необходимо расслабиться и на несколько часов забыть о стрессе;

сет сыров с вином – подберите к ним красивую корзину, чтобы подарок выглядел солиднее;

аромалампа – а еще подойдут разнообразные средства для ванны, наборы свечей, чтобы создать сказочную атмосферу;

поход на каток или в кино — проводить время с друзьями, родными и близкими бесценно.

И помните, что главное не сам подарок, а ваше внимание к человеку, который вам важен.

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