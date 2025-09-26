Сколько дней майонез можно держать открытым: теперь вы будете знать

Чаще всего производители советуют хранить майонез при температуре от 0°C до 10°C / © Unsplash

Майонез — один из самых популярных соусов на кухне, но даже он имеет свой срок годности.

Майонез, купленный в магазине, содержит консерванты для продления срока годности, может храниться в холодильнике 2-3 месяца после открытия.

Всегда проверяйте этикетку на наличие конкретных инструкций — некоторые марки и виды могут храниться дольше других.

Домашний майонез портится гораздо быстрее и его следует использовать в течение 3-5 дней, чтобы он имел свежий вкус и текстуру.

Основные советы хранения:

майонез не храните на дверце холодильника — лучше всего хранить его в основной части холодильника, где температура более стабильна. Двери более подвержены колебаниям температуры каждый раз, когда холодильник открывают, что может ускорить порчу.

плотно закройте — всегда держите банку плотно закрытой, чтобы минимизировать контакт воздуха

чистая посуда — используйте чистую посуду во время порции майонеза во избежание попадания бактерий в банку

избегайте замораживания — хотя заморозка майонеза возможна, но после размораживания масса может нарушиться, что приведет к разделенной или зернистой текстуре

