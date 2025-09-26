- Дата публикации
Сколько дней майонез можно держать открытым: теперь вы будете знать
Открытый магазинный майонез можно безопасно хранить в холодильнике 2-3 месяца (но всегда проверяйте этикетку по конкретным рекомендациям), тогда как домашний майонез нужно употреблять в течение 3-5 дней.
Майонез — один из самых популярных соусов на кухне, но даже он имеет свой срок годности.
Майонез, купленный в магазине, содержит консерванты для продления срока годности, может храниться в холодильнике 2-3 месяца после открытия.
Всегда проверяйте этикетку на наличие конкретных инструкций — некоторые марки и виды могут храниться дольше других.
Домашний майонез портится гораздо быстрее и его следует использовать в течение 3-5 дней, чтобы он имел свежий вкус и текстуру.
Основные советы хранения:
майонез не храните на дверце холодильника — лучше всего хранить его в основной части холодильника, где температура более стабильна. Двери более подвержены колебаниям температуры каждый раз, когда холодильник открывают, что может ускорить порчу.
плотно закройте — всегда держите банку плотно закрытой, чтобы минимизировать контакт воздуха
чистая посуда — используйте чистую посуду во время порции майонеза во избежание попадания бактерий в банку
избегайте замораживания — хотя заморозка майонеза возможна, но после размораживания масса может нарушиться, что приведет к разделенной или зернистой текстуре
