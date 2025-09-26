ТСН в социальных сетях

Сколько дней майонез можно держать открытым: теперь вы будете знать

Открытый магазинный майонез можно безопасно хранить в холодильнике 2-3 месяца (но всегда проверяйте этикетку по конкретным рекомендациям), тогда как домашний майонез нужно употреблять в течение 3-5 дней.

© Unsplash

Майонез — один из самых популярных соусов на кухне, но даже он имеет свой срок годности.

Майонез, купленный в магазине, содержит консерванты для продления срока годности, может храниться в холодильнике 2-3 месяца после открытия.

Всегда проверяйте этикетку на наличие конкретных инструкций — некоторые марки и виды могут храниться дольше других.

Домашний майонез портится гораздо быстрее и его следует использовать в течение 3-5 дней, чтобы он имел свежий вкус и текстуру.

Основные советы хранения:

  • майонез не храните на дверце холодильника — лучше всего хранить его в основной части холодильника, где температура более стабильна. Двери более подвержены колебаниям температуры каждый раз, когда холодильник открывают, что может ускорить порчу.

  • плотно закройте — всегда держите банку плотно закрытой, чтобы минимизировать контакт воздуха

  • чистая посуда — используйте чистую посуду во время порции майонеза во избежание попадания бактерий в банку

  • избегайте замораживания — хотя заморозка майонеза возможна, но после размораживания масса может нарушиться, что приведет к разделенной или зернистой текстуре

Раньше мы писали, как сделать домашний майонез без яиц. Простой и полезный рецепт читайте в новости.

