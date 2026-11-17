Сколько времени многоэтажка может быть без зимнего отопления. / © pexels.com

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В таких условиях квартиры постепенно охлаждаются, а в доме увеличивается риск замерзания труб и повреждения систем отопления.

Сколько времени многоэтажка может оставаться без тепла, дома хуже всего переносят сильные морозы и когда жителям стоит задуматься о временном переезде — разбирался ТСН.ua.

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Сколько часов дом может продержаться без зимнего отопления.

Точного срока, в течение которого многоэтажка может оставаться без отопления, отсутствует. Один дом начнет быстро терять тепло уже через несколько часов, другой сможет поддерживать приемлемую температуру в течение нескольких суток.

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Многое зависит от погоды, материалов, из которых возведено здание, состояния окон, утепления фасада и работы внутренних коммуникаций.

Еще в ноябре 2022 года председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснял, что при температуре -5 ° C многоквартирный дом без отопления и электроэнергии может функционировать примерно 16-20 часов. Если мороз усилится до –10 °C, критические проблемы с инженерными системами могут возникнуть уже через 14–16 часов.

В то же время, в январе 2026 года, когда после российских атак часть Киева осталась без теплоснабжения, энергетический эксперт Станислав Игнатьев привел другие ориентиры. По его оценке, обычная пятиэтажка во время сильных морозов может критически остыть примерно за сутки, панельная девятиэтажка — за полтора суток, а современные утепленные дома способны сохранять пригодную для проживания температуру до трех суток.

Эти цифры следует воспринимать как экспертные оценки для определенных погодных условий. Они не означают, что каждая квартира в доме станет холодной или что трубы обязательно замерзнут через указанное время.

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Какие многоэтажки быстрее всего охлаждаются без отопления

Больше всего рискуют жители старых домов, давно нуждающихся в ремонте и дополнительном утеплении. Из-за тонких стен, неплотных окна и плохого состояния межпанельных швов тепло из таких квартир выходит быстрее.

По оценке Станислава Игнатьева, озвученной в январе 2026 года, ситуация может быть такой:

Старые пятиэтажки. В сильные морозы такие дома могут критически остыть примерно за сутки. Особенно уязвимы квартиры с холодными наружными стенами и старыми окнами. Панельные девятиэтажки. Ориентировочный критический период — около полутора суток. Многое зависит от состояния межпанельных швов и того, утепляли ли фасад. Современные многоэтажки. Благодаря более качественной теплоизоляции и герметичным окнам они могут дольше сохранять тепло. По оценке эксперта, при определенных условиях этот период может составлять до трех суток.

Однако даже в пределах одного дома квартиры охлаждаются по-разному. Например, угловые помещения имеют большую площадь наружных стен, через которые теряется тепло. На верхних этажах дополнительное значение имеет крыша и утепление перекрытия.

Поэтому ориентироваться только на год постройки или количество этажей не стоит. Хорошо утепленное старое здание иногда сохраняет тепло лучше, чем новостройка с недостатками теплоизоляции.

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Когда без отопления могут замерзнуть трубы

Самое опасное при длительном отключении тепла — не само охлаждение квартиры, а возможное повреждение коммуникаций.

Если температура вокруг трубопровода опускается ниже нуля и остается длительной, вода в системе может замерзнуть. Во время образования льда она расширяется, поэтому трубы и соединения могут не выдержать нагрузки.

Больше всего внимания требуют коммуникации в подвалах, технических помещениях, неотапливаемых подъездах и у наружных стен. Там температура может снижаться быстрее, чем в жилых комнатах.

В то же время нет единого времени, через которое замерзнут все трубы в многоэтажке. Это зависит от температуры в помещении, теплоизоляции коммуникаций, движении воды и конструкции системы.

Если отопление не возобновляется длительное время и есть угроза промерзания, решения по сливу воды из системы должны принимать специалисты. Самостоятельно открывать краны, сливать воду из батарей или вмешиваться в работу стояков жильцам не стоит: это может привести к аварии и усложнить восстановление теплоснабжения.

Что делать, если в квартире нет отопления

Если батареи холодные, прежде всего следует выяснить, речь идет о локальной проблеме в доме или об аварийном отключении теплоснабжения в районе.

Для этого можно обратиться к управляющему дому, ОСМД или местной аварийной службе. Они должны сообщить о причине отключения и ориентировочном времени возобновления подачи тепла.

Пока коммунальщики устраняют проблему, можно сделать несколько вещей, которые помогут дольше сохранять тепло в доме:

Перейдите в одну комнату, желательно небольшую, и закройте дверь в другие помещения. Закройте окна и двери, проверьте, нет ли щелей, через которые заходит холодный воздух. Повесьте на окна плотные шторы, а на пол постелите ковер или теплое одеяло. Одевайтесь в несколько слоев, используйте теплые носки и пледы. Подготовьте термос с горячей водой, запас питьевой воды и продуктов, не требующих приготовления.

Если температура в квартире продолжает падать, а возобновление отопления в ближайшее время не ожидается, стоит рассмотреть возможность временно переехать к родственникам или знакомым, имеющим тепло.

Чем нельзя обогревать квартиру во время отключения

В попытках согреться люди иногда используют приборы не по назначению. Это может окончиться отравлением или пожаром.

В частности, нельзя включать газовую плиту или духовку для обогрева помещения. Во время работы газовых приборов может накапливаться угарный газ — у него нет запаха и цвета, поэтому человек может не заметить опасности.

Также нельзя запускать бензиновые или дизельные генераторы в квартире, подъезде, подвале или на балконе. По рекомендациям ГСЧС, генератор нужно устанавливать под открытым небом, по меньшей мере в 6 метрах от двери и окон.

Подробнее о рисках отравления и способах профилактики можно прочесть на сайте Министерства здравоохранения Украины. Правила безопасного использования генераторов опубликованы на портале ГСЧС.

Готовы ли украинские многоэтажки к зиме 2026–2027

Подготовка жилого фонда к отопительному сезону охватывает не только проверку котельных. Коммунальщики должны осмотреть внутридомовые сети, отремонтировать поврежденные участки труб, проверить оборудование и подготовить резервные источники питания.

По данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, на начало сентября 2026 года к отопительному сезону подготовили более 114 тысяч жилых домов — 79,2% от запланированного количества.

Также к тому моменту к работе подготовили 14 194 котельные, что составляло почти 83% от плана. Продолжались ремонты тепловых сетей, замена аварийных трубопроводов и подготовка оборудования к возможным чрезвычайным ситуациям.

Отдельное направление подготовки — резервное питание. Она необходима для работы насосов и другого оборудования, без которого централизованное теплоснабжение может остановиться даже при наличии тепла в котельной.

В то же время, общие показатели готовности не означают, что каждый жилой дом защищен от длительных отключений. Жителям следует заранее выяснить у ОСМД или управляющего, есть ли в доме резервное питание, как работают насосы и кто будет отвечать за аварийные ситуации.

Актуальную информацию о подготовке страны к отопительному сезону можно найти на официальном сайте Кабинета Министров Украины.

Стоит ли выезжать из квартиры, если отопление долго не восстанавливается

Решение зависит от температуры в доме, прогноза погоды и того, как быстро коммунальные службы планируют возобновить теплоснабжение.

Если квартира постепенно охлаждается, а на улице держатся сильные морозы, не стоит ждать, пока ситуация станет критической. Особенно это касается семей с маленькими детьми, пожилыми и теми, кому сложно переносить холод.

Если есть риск промерзания труб, нужно сообщить об этом управляющему дому или ОСМД. Самостоятельно вмешиваться в систему отопления не следует.

При длительном отключении тепла лучше заранее иметь план: знать, куда можно временно переехать, где получить помощь и как связаться с ответственными коммунальными службами.

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