Сколько дней можно хранить борщ в холодильнике - ответ удивит

Борщ / © Pexels

Реклама

Борщ является любимым первым блюдом почти каждой украинской семьи. Часто его варят в большой кастрюле, чтобы им можно было пообедать и на следующий день. Однако срок хранения борща, даже в холодильнике, достаточно ограничен.

Об этом пишет zberihannya.

Как долго можно хранить борщ

Общие рекомендации по продолжительности хранения борща не дольше 24 часов, при температуре 2-5 градусов. Однако на срок хранения борща влияет не только температура, но и другие факторы, из-за которых борщ может сохраняться дольше, до 72 часов, хотя это может повлиять на его вкус.

Реклама

Признаки испорченного борща

Характерен резкий кислый запах, усиливающийся при кипячении борща

Изменение цвета – потемнение или потеря красного оттенка

Пена или пузыри на поверхности борща, которых становится больше во время кипячения

Как правильно хранить борщ

Борщ лучше сохранит свой вкус и качества при соблюдении следующих рекомендаций:

Во время приготовления борща снимайте с поверхности пену – в ней могут размножаться микроорганизмы.

Готовый борщ должен настояться примерно 30-50 минут, после чего его нужно охладить либо на балконе зимой, либо поместив в час кастрюлю с ним в миску с холодной водой.

Посуда для хранения должна быть герметичной, никаких посторонних предметов внутри быть не должно.

Температура в холодильнике не должна превышать 5 градусов.

Раньше мы писали о том, как сварить настоящий красный борщ. Больше об этом читайте в новости.