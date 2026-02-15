ТСН в социальных сетях

Сколько дней можно хранить борщ в холодильнике - ответ удивит

Общие рекомендации по продолжительности хранения борща не дольше 24 часов, при температуре 2-5 градусов. Однако на срок хранения борща влияет не только температура, но и другие факторы.

Борщ

Борщ / © Pexels

Борщ является любимым первым блюдом почти каждой украинской семьи. Часто его варят в большой кастрюле, чтобы им можно было пообедать и на следующий день. Однако срок хранения борща, даже в холодильнике, достаточно ограничен.

Об этом пишет zberihannya.

Как долго можно хранить борщ

Общие рекомендации по продолжительности хранения борща не дольше 24 часов, при температуре 2-5 градусов. Однако на срок хранения борща влияет не только температура, но и другие факторы, из-за которых борщ может сохраняться дольше, до 72 часов, хотя это может повлиять на его вкус.

Признаки испорченного борща

  • Характерен резкий кислый запах, усиливающийся при кипячении борща

  • Изменение цвета – потемнение или потеря красного оттенка

  • Пена или пузыри на поверхности борща, которых становится больше во время кипячения

Как правильно хранить борщ

Борщ лучше сохранит свой вкус и качества при соблюдении следующих рекомендаций:

  • Во время приготовления борща снимайте с поверхности пену – в ней могут размножаться микроорганизмы.

  • Готовый борщ должен настояться примерно 30-50 минут, после чего его нужно охладить либо на балконе зимой, либо поместив в час кастрюлю с ним в миску с холодной водой.

  • Посуда для хранения должна быть герметичной, никаких посторонних предметов внутри быть не должно.

  • Температура в холодильнике не должна превышать 5 градусов.

Раньше мы писали о том, как сварить настоящий красный борщ. Больше об этом читайте в новости.

