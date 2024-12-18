Сколько дней можно хранить домашний холодец в холодильнике: замораживать или нет

Холодец — традиционное украинское блюдо, которое часто готовят на праздники. Чтобы он не портился и не терял свои свойства, нужно знать все условия его хранения.

Холодец готовится из мяса (чаще всего курица, индейка, свинина или говядина), которое заливают бульоном и оставляют, чтобы блюдо застыло до желеобразного состояния.

Сроки хранения домашнего холодца зависят от условий хранения, температуры и тех ингредиентов, из которых он был приготовлен. Приобретенный холодец из говядины или свинины рекомендуется держать при температуре от 0 до 6 градусов в холодильнике в герметичной упаковке не более 10-15 дней.

Если приобретенный в магазине холодец содержит индюшиное или куриное мясо, тогда он может храниться при той же температуре около одного месяца. После открытия упаковки срок годности, конечно, уменьшается. Производители всегда указывают это на этикетке, но обычно он не превышает 12 часов.

Если вы приготовили холодец дома, то его можно хранить в холодильнике не более 3 дней. Но вы можете заморозить его до -18 градусов в морозильной камере и тогда он сможет простоять 2-4 месяца.

Можно ли заморозить уже готовый холодец

Иногда хочется приготовить достаточно много холодца, заморозить его, чтобы потом доставать и лакомиться на праздники или семейные застолья. Делать это можно, но повторная заморозка не рекомендована из-за того, что она может ухудшить не только текстуру, но и вкус продукта.

Чтобы заморозить холодец правильно, следует придерживаться следующих шагов:

Сваренный холодец нужно охладить. Если холодца очень много, лучше разделить на отдельные порции. Мясо нарезать мелкими кусочками, разложить в фасовочные пакеты или упаковать в пищевую пленку. Охлажденный бульон разлить по одноразовым емкостям или контейнерам и плотно закрыть крышкой. Лучше всего подписать все контейнеры и пакеты, поставив дату, когда был разлит холодец. Поместите контейнеры и пакеты в морозильную камеру.

Иногда мясо и бульон для холодца не разделяют, а охлаждают и замораживают в одном контейнере с плотно закрытой крышкой.

Как разморозить холодец, чтобы он не потерял своих свойств

Если вы замораживаете мясо и бульон по отдельности, то следуйте инструкциям:

Мясо переложить из морозильной камеры в холодильник, чтобы оно постепенно разморозилось. Разложить размороженное мясо по стеклянным емкостям. Замороженный бульон переместить в кастрюлю, довести до кипения на маленьком огне. Важно, чтобы бульон не стал мутным. Залить мясо в емкостях и остудить. Отправить в холодильник, чтобы застыло.

Если же вы замораживали холодец целиком, тогда его нужно достать из морозильной камеры, переложить в кастрюлю на самый маленький огонь, подождать, пока блюдо расстанет. Разлить по емкостям или тарелкам, поставить в холодильник для застывания.

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