Сколько должна продолжаться идеальная прогулка с собакой: ученые назвали точное время

Собака / © pexels.com

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Идеальная прогулка с собакой длится 67 минут, включая возможность исследовать новые запахи, играть, общаться с другими собаками и даже похлопаться в воде. Именно к такому выводу пришли исследователи после опроса 1800 владельцев домашних питомцев.

Об этом пишет Daily Mail.

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Авторы исследования выяснили, что большинство хозяев считают лучшими прогулочными местами открытые поля, леса и парки, где собака может свободно бегать, исследовать территорию и удовлетворять естественное любопытство.

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По результатам опроса, идеальная прогулка длится чуть больше часа — 67 минут. За это время собака должна примерно 16 раз остановиться, чтобы обнюхать окружающее пространство, а также получить возможность побегать, поваляться в траве или даже грязи, найти палку для игры и, если есть возможность, освежиться в водоеме.

Исследователи также отмечают, что во время такой прогулки собака с удовольствием встретит нескольких других дружеских собак, ведь общение с родственниками является важной составляющей ее эмоционального благополучия.

Опрос показал, что для 38% владельцев удовольствия собаки во время прогулки важнее собственного комфорта. В то же время почти восемь из десяти респондентов признались, что чувствуют вину из-за того, что каждый день гуляют по одному и тому же маршруту.

По мнению экспертов, смена места прогулки дает собаке новые запахи, впечатления и стимулы, положительно влияющие на ее психоэмоциональное состояние.

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Что является главным правилом

Специалисты отмечают, что при выборе маршрута хозяева, прежде всего, обращают внимание на безопасность. Важную роль играют спокойная местность, достаточно открытого пространства, температура воздуха и поверхности, по которой ходит собака, а также возможность избежать опасных участков.

Впрочем, более половины владельцев признались, что не всегда знают, как правильно оценить потенциальные риски во время прогулки, в том числе крутые склоны или опасные прибрежные маршруты.

Руководитель ветеринарной службы Animal Friends Pet Insurance Джен Гипвелл объяснила, что у каждой собаки есть собственные нужды.

По ее словам, идеальная прогулка зависит от возраста, породы, состояния здоровья, темперамента и физической подготовки животного. Перед выходом эксперты советуют проверять прогноз погоды, брать достаточно воды, лакомства, поводок и вещи, которые могут понадобиться любимцу.

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Напомним, ранее мы сообщали, что спокойный характер собаки зависит не только от воспитания, но от наследственности. Специалисты назвали семь пород, которые часто рекомендуют людям, мечтающим об уравновешенном домашнем любимце.

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