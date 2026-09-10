Сколько дров нужно для отопления дома: ориентировочный расчет на зиму

Сколько дров нужно на зиму

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Перед началом отопительного сезона владельцам домов с печным отоплением важно правильно рассчитать запас дров. Покупать их наугад рискованно: нескольких кубометров может хватить одному дому на всю зиму, тогда как в другом такой же запас закончится посреди сезона.

Дело в том, что расход топлива зависит не только от площади дома. На нее влияют утепление дома, состояние окон и крыши, погода зимой, эффективность печи или твердотопливного котла, порода древесины и, что особенно важно, ее влажность.

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Сколько дров нужно на зиму

Если дрова является основным источником отопления, дерево хорошо высушено, а дом имеет средний уровень утепления, за ориентир можно взять следующие объемы:

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дом 60 м² — примерно 5–6 м³ дров в сезон;

100 м² — около 8–10 м³;

150 м² — примерно 12–15 м³.

Именно такие примерные расчеты приводят специалисты по печному отоплению.

Но эти цифры не следует воспринимать как универсальную норму. В хорошо утепленном доме дров может понадобиться заметно меньше, в то время как старый дом с холодными стенами, неутепленной крышей и старыми окнами способен употребить в полтора-два раза больше.

Например, для дома площадью 100 м² ориентировочная картина может выглядеть так: хорошо утепленный дом — около 5–7 м³ за сезон, средний уровень утепления — 8–10 м³, а дом с большими теплопотерями — 12–15 м³ и более.

Поэтому ответ на вопрос «сколько кубов нужно на 100 квадратов» без информации о самом доме всегда будет примерно.

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Почему сухость дров имеет такое большое значение

Одна из главных ошибок — считать только кубометры и не интересоваться влажностью древесины.

Свежесрубленная древесина содержит много воды. При горении часть энергии тратится на ее нагрев и испарение, поэтому в помещение попадает меньше полезного тепла. Влажные дрова также дают больше дыма и способствуют образованию отложений в дымоходе.

Для эффективного сжигания следует использовать дрова с влажностью не выше примерно 20%. Такой показатель рекомендуют и специалисты Агентства по охране окружающей среды США.

Чтобы дерево хорошо просохло, его нужно расколоть, сложить над землей в месте с хорошей циркуляцией воздуха и защитить сверху от дождя и снега. При этом плотно закрывать дровокольню со всех сторон не стоит — это мешает выходу влаги.

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Дуб, граб или сосна: есть ли разница

Породы древесины также влияют на то, сколько места будет занимать сезонный запас.

Плотные породы, например, граб, дуб, бук, ясень — при одинаковом объеме содержат больше древесины по массе. Поэтому кубометр таких дров обычно обеспечивает больше энергии, чем такой же объем менее плотной древесины.

Сосна и другие менее плотные породы тоже пригодны для отопления. Они хорошо разгораются, однако при одинаковом объеме их обычно нужно больше.

Поэтому сравнения типа «соседу хватает восьми кубов, а мне нет» мало о чем говорит, если неизвестны порода, влажность дров, характеристики печи и теплопотери обоих домов.

«Куб» дров — не всегда одно и то же

При заказе дров следует уточнить, как именно продавец определяет их объем. Это важно, поскольку кубический метр плотной древесины и кубический метр сложенных поленьев — не одно и то же.

У штабеля между поленьями остаются полости, поэтому фактической древесины в таком объеме будет меньше. Результат зависит от длины и толщины поленьев, их формы и плотности укладки.

Поэтому при сравнении предложений недостаточно спросить только «сколько стоит куб». Следует уточнить, идет ли речь о плотном кубометре древесины, сложенных дровами или дровами, объем которых определен другим способом. Это позволит более корректно сравнить цены и понять, сколько древесины вы фактически покупаете.

Если дрова нужны только при отключении

Для украинских реалий важен еще один сценарий, печь или камин могут использоваться не как постоянное отопление, а как резервный источник тепла при отключении электроэнергии или проблем с основным отоплением.

В таком случае, запас в 8–10 м³ для дома площадью 100 м² может быть лишним. Если печь должна обеспечивать только часть сезонной потребности в тепле, количество дров можно соответственно снизить.

Например, если дровами планируют покрывать примерно треть потребностей дома, первоначальный ориентир для 100 м² составит примерно 2,5–3,5 м³ сухой древесины. Более практично в таком случае считать не запас «на всю зиму», а определить, сколько дней дом должен иметь возможность автономно отапливаться.

Сколько дров может уйти в сутки

Суточный расход зависит прежде всего от того, сколько тепла теряет дом при конкретной температуре на улице. Поэтому одна и та же печь в относительно теплом ноябре и морозном январе будет сжигать разное количество топлива.

Как грубый ориентир для сухих дров в источнике использовано около 3 кВтч полезного тепла с 1 кг древесины после учета потерь во время сжигания. При таком предположении, если зданию требуется 60 кВтч тепла в сутки, понадобится около 20 кг дров. Если потребность во время морозов вырастет до 100 кВтч — примерно 33 кг.

Этот расчет тоже не универсален, поскольку фактический результат зависит от влажности и породы древесины и КПД печи или котла.

Стоит ли покупать дрова с запасом

Если дрова является основным отоплением, заказывать равное количество рискованно. Зима может оказаться холоднее, часть древесины — более влажной, а реальные теплопотери дома — больше, чем ожидалось.

Поэтому в рассчитанное количество целесообразно добавить небольшой резерв. В исходном расчете предлагается запас примерно 10-15%. Дрова, которые не использовали зимой, при правильном сухом хранении можно оставить на следующий сезон.

К тому же в Украине дрова лучше покупать заранее. Гослесагентство сообщало, что в отопительном сезоне 2025–2026 спрос на дрова для населения и социальной сферы вырос почти в полтора раза — до 1,45 млн м³. На сезон 2026 г. государственные лесоводы планировали увеличить заготовку еще на 400 тыс. м³ и призвали население не откладывать формирование заявок. Информация.

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