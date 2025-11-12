Сколько электроэнергии потребляет стиральная машина: как уменьшить счета за электричество

Сколько электроэнергии потребляет стиральная машина

Реклама

Стиральная машина является незаменимым помощником в доме. При выборе новой техники и дальнейшей эксплуатации важно тщательно изучить, сколько энергии она потребляет. Понимание параметров мощности и энергопотребления позволит не только приобрести оптимальную модель, но и в дальнейшем существенно снизить счета за электричество, сделав использование техники более сознательным и экологичным.

Фактическое потребление энергии машиной, как отмечают эксперты, меняется в зависимости от мощности, выбранного режима, загрузки и других факторов.

Что такое мощность стиральной машины и энергозатраты: ключевые определения

Номинальная мощность бытового прибора — это фиксированное количество энергии, измеряемое в ваттах или киловаттах, которое он рассчитан потреблять для выполнения своей работы.

Реклама

Энергопотребление (или фактическая потребляемая мощность) — это реальное количество энергии, которую машина тратит во время определенного цикла. Современные модели могут иметь диапазон потребления от 400 до 2000 ватт в зависимости от программы.

Энергозатраты можно примерно вычислить, преумножив среднюю мощность прибора на общую продолжительность его работы.

Формула расчета энергопотребления такова энергозатраты = средняя мощность стиральной машины умножить на продолжительность работы. При этом, например, машина с номинальной мощностью 800 вт может тратить 600 вт в одном цикле, и 780 вт в другом, в зависимости от условий стирки.

Факторы, определяющие реальное потребление энергии

На то, сколько энергии машина будет потреблять при каждом цикле, оказывает непосредственное влияние ряд эксплуатационных параметров:

Реклама

Температура воды — это важнейший фактор. Чем выше температура воды, тем больше энергии требуется тену (теплообменнику) для ее нагревания. В режиме холодной стирки потребление минимально, поскольку вода вообще не нагревается.

Выбранная программа стирки — интенсивные и длительные циклы (например, стирка хлопка при высокой температуре) потребляют больше энергии, чем короткие и легкие.

Загрузка барабана — на полную загрузку машина использует больше энергии, чем при частичном, но не стоит запускать цикл при малом количестве вещей. Оптимальная загрузка является самой экономной.

Скорость отжима. Высокая скорость отжима требует больше электроэнергии, поскольку автомат крутит барабан быстрее, но это позволяет быстрее высушить одежду.

Состояние машины — накипь и износ деталей могут увеличить энергозатраты, поскольку машина будет работать менее эффективно.

Классы энергоэффективности стиральных машин: маркировка для экономии

Для удобства покупателей стиральные машины маркируются по уровню энергетической эффективности, что позволяет быстро определить экономичность прибора:

A+++ — исключительная экономия энергии.

A++ — очень высокая эффективность, на 20% менее затратные, чем A++.

A++ — хорошая экономия, но чуть менее эффективная, чем A++.

Реклама

A — стандартный уровень энергетической эффективности.

BG — более дешевые модели, потребляющие гораздо больше энергии.

Например, модели класса А++ могут потреблять на тридцать-сорок процентов меньше электричества, чем машины класса В. В реальной жизни это означает, что машина класса А++ может тратить лишь около 0,5-0,8 киловатт-часа за один стандартный цикл стирки, тогда как более дешевая модель может потребовать вдвое больше, что существенно повлияет.

Стоит ли переплачивать за эффективность

Если вы используете стиральную машину часто, более энергоэффективная модель А++ или А+++ может значительно сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, компенсируя более высокую начальную стоимость.

Реклама

Если пользуетесь машинкой не часто, разница в цене при покупке может быть не столь оправданной.

Как сэкономить на стирке

Ключевым фактором является использование низких температур. для большинства обыденных вещей достаточно температуры тридцать градусов, а не привычных сорока или шестидесяти.

Современные машины и средства разработаны для эффективной стирки в холодной воде и снижение температуры с сорока до тридцати градусов может сократить энергопотребление на 38 процентов, а переход на двадцать градусов — на целых 62 процента, что существенно уменьшает ежемесячные счета за электричество.

Следует выбирать правильные программы стирки с низким энергопотреблением, если ваши вещи не требуют интенсивной очистки.

Реклама

Критически важна оптимальная загрузка барабана. никогда не следует перегружать машину, поскольку слишком плотное заполнение уменьшает пространство для движения ткани, снижает эффективность стирки и полоскания, что может привести к затхлому запаху и потребности в повторной обработке. Оптимальная загрузка — когда между бельем и верхней кромкой барабана остается достаточно места, чтобы легко положить руку сверху.

Наконец, регулярный уход за стиральной машиной увеличивает ее эффективность и долговечность. важно регулярно производить чистку от накипи и проверять состояние деталей. Рекомендуется раз в месяц запускать цикл горячей стирки без белья, используя уксус или специальные очистительные средства, а также протирать резиновые уплотнители дверцы, чтобы предотвратить накопление влаги и плесени.