Сколько электроэнергии "съедают" ноутбук, роутер и смартфон: реальные цифры

Удлинитель / © Credits

Реклама

На фоне регулярных блэкаутов украинцы все чаще задумываются, сколько электроэнергии потребляют базовые гаджеты — в частности роутеры, ноутбуки и смартфоны. Этот вопрос становится особенно актуальным для тех, кто пользуется павербанками, зарядными станциями или генераторами и вынужден четко планировать нагрузку.

TSN.ua собрал проверенные данные о реальном потреблении электроэнергии роутером, ноутбуком и смартфоном.

Меньше всего электроэнергии среди этой тройки обычно потребляет смартфон. По данным Energy Use Calculator, во время зарядки телефон использует в среднем от 2 до 6 ватт, в зависимости от модели и типа зарядного устройства Даже если заряжать смартфон ежедневно в течение нескольких часов, его суточное потребление редко превышает 0,01-0,02 кВт-ч, что практически не влияет на расход электроэнергии.

Реклама

Значительно больше тока требует Wi-Fi роутер, который во многих домах работает почти непрерывно. По информации EcoFlow, среднее потребление домашнего роутера составляет от 5 до 20 ватт. Если устройство работает круглосуточно, за сутки оно может потратить около 0,2-0,3 кВт-ч, а за месяц — более 7 кВт-ч. Именно поэтому во время блэкаутов специалисты советуют выключать роутер, когда интернет не нужен, или подключать его только при необходимости.

Самым большим потребителем электроэнергии среди этих трех устройств является ноутбук. В зависимости от модели и нагрузки он может потреблять от 30 до 90 ватт, а в некоторых случаях — и больше. При активной работе в течение 6-8 часов ноутбук может потратить 0,3-0,7 кВт-ч в сутки, что особенно ощутимо при питании от зарядных станций или генераторов.

Напомним, ранее мы сообщали, как не потерять интернет во время отключений света.