- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 132
- Время на прочтение
- 2 мин
Сколько энергии потребляет холодильник и как реально сэкономить на свете
Из-за постоянных ударов по энергетической инфраструктуре Украины введены стабилизационные графики отключения электроэнергии. Света физически не хватает для всех одновременно, а резкие пиковые нагрузки могут вызвать аварийные отключения даже сразу после подачи электричества.
Поэтому важно экономно пользоваться бытовой техникой: не включать все одновременно и планировать работу приборов в часы, когда есть свет.
Сколько электроэнергии потребляет холодильник
Госэнергонадзор напоминает, что потребление электроэнергии холодильником зависит от его типа и условий работы:
Двухкамерный холодильник: 0,30–0,90 кВт/ч в час;
Однокамерный холодильник: 0,10–0,40 кВт/ч в час.
После длительных отключений электроэнергии холодильник потребляет больше электричества. Когда свет появляется, компрессор включается в полную мощность, быстро охлаждая камеры. Именно первые минуты после включения создают максимальную нагрузку на сеть. Если одновременно включают несколько холодильников и другой техники, это может вызвать повторные аварийные отключения.
Эти цифры — мгновенное потребление компрессора, а не среднее за час или сутки. При постоянном питании компрессор работает циклически, а при частых отключениях — почти непрерывно. Например, если электроэнергия составляет 7 часов в сутки, компрессор двухкамерного холодильника мощностью 0,6 кВт работает около 85% времени.
7 ч × 0,6 кВт × 0,85 ≈ 3,6 кВт/ч в сутки.
Как уменьшить потребление
Выбор техники — холодильники с классом энергоэффективности A++ или A+ потребляют значительно меньше электроэнергии, чем старые модели класса B.
Правильное расположение — не ставьте холодильник у плиты, батарей или под прямой солнечный свет.
Температура в помещении — оптимальная 18–20°C; при 30°C компрессор работает на максимум и сильно нагружает сеть.
Охлаждение продуктов — не кладите внутрь горячую пищу после отключений, чтобы компрессор не работал по полной без надобности.
Экономное потребление электроэнергии — это не только снижение счетов, но и стабильность работы энергосистемы. Когда каждый немного уменьшает нагрузку, шанс на свет для всех растет, а аварийных отключений становится меньше.