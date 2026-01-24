Сколько энергии потребляет холодильник и как реально сэкономить на свете

Сколько электроэнергии потребляет холодильник / © pexels.com

Поэтому важно экономно пользоваться бытовой техникой: не включать все одновременно и планировать работу приборов в часы, когда есть свет.

Сколько электроэнергии потребляет холодильник

Госэнергонадзор напоминает, что потребление электроэнергии холодильником зависит от его типа и условий работы:

Двухкамерный холодильник: 0,30–0,90 кВт/ч в час;

Однокамерный холодильник: 0,10–0,40 кВт/ч в час.

После длительных отключений электроэнергии холодильник потребляет больше электричества. Когда свет появляется, компрессор включается в полную мощность, быстро охлаждая камеры. Именно первые минуты после включения создают максимальную нагрузку на сеть. Если одновременно включают несколько холодильников и другой техники, это может вызвать повторные аварийные отключения.

Эти цифры — мгновенное потребление компрессора, а не среднее за час или сутки. При постоянном питании компрессор работает циклически, а при частых отключениях — почти непрерывно. Например, если электроэнергия составляет 7 часов в сутки, компрессор двухкамерного холодильника мощностью 0,6 кВт работает около 85% времени.

7 ч × 0,6 кВт × 0,85 ≈ 3,6 кВт/ч в сутки.

Как уменьшить потребление

Выбор техники — холодильники с классом энергоэффективности A++ или A+ потребляют значительно меньше электроэнергии, чем старые модели класса B.

Правильное расположение — не ставьте холодильник у плиты, батарей или под прямой солнечный свет.

Температура в помещении — оптимальная 18–20°C; при 30°C компрессор работает на максимум и сильно нагружает сеть.

Охлаждение продуктов — не кладите внутрь горячую пищу после отключений, чтобы компрессор не работал по полной без надобности.

Экономное потребление электроэнергии — это не только снижение счетов, но и стабильность работы энергосистемы. Когда каждый немного уменьшает нагрузку, шанс на свет для всех растет, а аварийных отключений становится меньше.