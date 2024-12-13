Сколько градусов мороза выдерживает кот: почему не стоит выпускать любимца зимой на улицу

Зимой многие хозяева стараются не выпускать кошек на улицу. Ведь любимец может замерзнуть на морозе. Действительно ли это так?

Домашние коты могут быть очень разными. Если одно животное привыкло жить только в комфортных условиях, а потому ему нужны тепло и уют, то другое может проситься выйти на улицу даже в зимний период, потому что привыкло гулять на свежем воздухе. Впрочем, зимой часто хозяева стараются не выпускать любимцев из-за сильных морозов.

Кошки могут без проблем адаптироваться к низким температурам и даже некоторое время находиться на морозе без вреда для своего здоровья. От природы большинство пород имеют пушистую и плотную шерсть, благодаря которой они могут гулять на улице в холодную погоду.

Однако, все же нужно понимать, что домашние коты могут выдерживать не все температуры. Поэтому обязательно ознакомьтесь с информацией, чтобы предотвратить переохлаждение животного.

Итак, сколько градусов мороза выдерживает кот? Ветеринары утверждают, что даже домашние кошки могут без проблем адаптироваться к -20 градусам мороза. Но долго в такую погоду животное гулять не сможет. Поэтому на целый день оставлять его нельзя ни в коем случае.

Тем более, не следует забывать впустить любимца домой на ночь. Ведь из-за длительного пребывания на морозе кот переохладится. Если вы живете в частном доме и ваш кот привык гулять, выпускайте его только днем и на небольшой промежуток времени. При этом следите, чтобы температура не опускалась ниже -20 градусов. В противном случае лучше оставить животное дома, как бы сильно оно не просилось на улицу.

Если вы все-таки выпустили кошку и она замерзла, сразу начните ее отогревать. Для этого закутайте животное в теплый плед, разместите у батареи отопления. Но ни в коем случае не купайте кота в теплой воде — это может привести к проблемам со здоровьем.

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