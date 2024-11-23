Сколько граммов муки в одной столовой ложке и стакане: как отмерить безошибочно

Для соблюдения идеальных пропорций муки по рецепту не обязательно использовать вес. Столовая ложка и стакан – ваши идеальные помощники на кухне.

Сколько в 1 столовой ложке муки.

В одной столовой ложке примерно 5-7 г муки без горки. А вот в одной столовой ложке с горкой этого продукта уже 10-12 граммов.

Конечно, значение может быть только приблизительным, потому что размер самих ложек и плотность муки могут быть разными.

Если вам нужно знать сколько граммов муки в одной чайной ложке, то в ней будет до 5 граммов.

Как измерить 50 г и 200 г муки столовыми ложками

Чтобы измерить 50 г муки, лучше брать чайную ложку. В одной чайной ложке 5 г этого продукта.

Если в рецепте требуют добавить 200 г муки, а кухонных весов под рукой нет, воспользуйтесь простым методом. Возьмите стандартную столовую ложку, наберите муку и плотно утрамбуйте.

Сколько грамм муки в стакане 250 мл

Для стакана на 250 мл вычисления будут следующими:

1/4 стакана муки – 40 граммов муки.

1/3 стакана муки — 53 грамма муки.

1/2 стакана муки – 80 граммов муки.

3/4 стакана муки – 120 граммов муки.

2 стакана муки — 320 граммов муки.

3 стакана муки — 480 граммов муки.

4 стакана муки — 640 граммов муки.

5 стаканов муки – 800 граммов муки.

Но здесь все зависит от вида самого продукта. Ведь, как говорят специалисты, в 200 мл стакане будет примерно 105 г ржаной муки, 130 г кукурузной муки, 140 г пшеничной муки первого сорта и 150 г картофельной муки.

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