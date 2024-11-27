Сколько граммов соли в 1 столовой ложке, стакане: как отмерить, когда нет весов

Иногда бывает сложно определить, сколько соли нужно добавить в блюдо по рецепту. Чтобы готовить без мрака, следует запомнить, сколько граммов этого продукта в столовой ложке или стакане.

Сыпучие продукты, как соль или сахар, проще взвешивать без весов, а с помощью ложек или стаканов.

Сколько граммов соли в 1 столовой или чайной ложке

В столовой ложке без горки примерно 20 г соли, а с горкой – 30 г этого же продукта. Соответственно, в чайной ложке будет 7 г соли без горки и 10 г с горкой.

Следует обратить внимание, что соль в столовую или чайную ложку нужно набирать с небольшой горкой, так как при очень большом ее весе может быть значительно выше указанных величин. Особенно если вы используете не мелкую, а большую поваренную соль.

Как отмерить 20, 50 или 100 грамм соли без весов

Чтобы не ошибиться, используйте следующие расчеты:

0,5 кг соли = 500 г соли = 16 столовых ложек с горкой + 1 столовая без горки;

400 г соли = 13 столовых ложек с горкой + 1 чайная ложка с горкой;

300 г соли = 10 столовых ложек с горкой;

250 г соли = 8 столовых ложек с горкой + 1 чайная ложка с горкой;

200 г соли = 6 столовых ложек с горкой + 1 столовая ложка без горки;

150 г соли = 5 столовых ложек с горкой;

100 г соли = 3 столовых ложки с горкой + 1 чайная ложка с горкой;

90 г соли = 3 столовых ложки;

80 г соли = 2 столовых ложки с горкой + 1 столовая ложка без горки;

70 г соли = 2 столовых с горкой + 1 чайная ложка с горкой;

60 г соли = 2 столовые ложки с горкой;

50 г соли = 1 столовая ложка с горкой + 1 столовая ложка без горки;

40 г соли = 2 столовые ложки без горки;

30 г соли = 1 столовая ложка с горкой;

20 г соли = 1 столовая ложка без горки;

10 г соли = 1 чайная ложка с горкой.

При необходимости рассчитать очень маленькое количество соли, например 1 или 5 г, можно набрать ее в чайную ложку с горкой, высыпать на поверхность стола по линии, положить рядом линейку и выровнять, чтобы линия шла от 0 до 10 см. Ножом отделить примерно 1 см, это и будет 1 г.

Сколько соли в стакане (100, 200, 250 мл)

В полном стакане на 100 мл содержится примерно 120 г соли. Соответственно, в стакане объемом 200 мл уместится уже 240 г соли. В полном стакане на 250 мл вмещается 300 г соли.

Если по рецепту вам нужно добавить неполный стакан (250 мл) соли и вы хотите узнать, сколько это будет грамм продукта, воспользуйтесь следующей информацией:

1/5 стакана соли = 60 г;

1/4 стакана соли = 75 г;

1/3 стакана соли = 100 г;

1/2 стакана соли = 150 г;

2/3 стакана соли = 200 г;

3/4 стакана соли = 225 г;

4/5 стакана соли = 240 г;

2 стакана соли = 600 г;

3 стакана соли = 900 г;

4 стакана соли = 1200 г;

5 стаканов соли = 1500 г.

Соответственно, в 500 мл банке вместится примерно 600 г соли, а в литровой – 1200 г соли.

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