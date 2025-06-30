Сколько хранится мясо в морозильной камере / © Pixabay

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Морозильная камера помогает нам хранить продукты свежими более длительное время, чем холодильник. Однако очень важно учитывать одно “но” — у каждого продукта есть свои сроки хранения. Если их не соблюдать, он потеряет свои полезные и вкусовые свойства.

Опираясь на информацию от Министерства социального хозяйства США, в сюжете “Сніданку з 1+1” рассказали, что хотя замороженные продукты действительно долго не портятся, все же не стоит их держать в морозилке слишком долго.

Что касается мяса, то есть четкие рекомендации, как долго оно может храниться в морозильной камере. Здесь все зависит от вида. Так, свинина может лежать до одного года, говядина, индейка или курятина — около 9 месяцев, а вот фарш лучше использовать в течение 4 месяцев.

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Если вы уже подвергли продукты термической обработке, срок хранения сокращается. К примеру, готовое мясо можно хранить не более 3 месяцев.

Что произойдет с мясом, если “забыть” о нем на более долгий срок:

ухудшение качества — длительное хранение в морозильной камере может привести к “вымораживанию” мяса, то есть влага испарится, а сам продукт станет более жестким и сухим;

изменение цвета — если мясо будет долго лежать в морозилке, оно может стать темнее или серее из-за окисления;

впитывание запахов — продукт может впитать в себя запахи из морозильной камеры, что повлияет на его вкус.

Сколько времени можно хранить в морозильной камере другие продукты:

фрукты (кроме цитрусовых) — около 1 года;

овощи — до одного года;

молоко — не более полугода;

масло — 9 месяцев;

цитрусовые — три месяца;

нежирная рыба — не более 6 месяцев;

жирная рыба — до трех месяцев;

мороженое — 2 месяца;

консервы (морепродукты) — 2 месяца;

кисломолочный творог — до 1 месяца.