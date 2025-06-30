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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
958
Время на прочтение
2 мин

Сколько хранится мясо в морозильной камере: эксперты рассказали, через какое время оно теряет свои вкусовые и полезные свойства

Эксперты рассказали, что будет, если “передержать” мясо в морозильной камере год или два.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Сколько хранится мясо в морозильной камере

Сколько хранится мясо в морозильной камере / © Pixabay

Морозильная камера помогает нам хранить продукты свежими более длительное время, чем холодильник. Однако очень важно учитывать одно “но” — у каждого продукта есть свои сроки хранения. Если их не соблюдать, он потеряет свои полезные и вкусовые свойства.

Опираясь на информацию от Министерства социального хозяйства США, в сюжете “Сніданку з 1+1” рассказали, что хотя замороженные продукты действительно долго не портятся, все же не стоит их держать в морозилке слишком долго.

Что касается мяса, то есть четкие рекомендации, как долго оно может храниться в морозильной камере. Здесь все зависит от вида. Так, свинина может лежать до одного года, говядина, индейка или курятина — около 9 месяцев, а вот фарш лучше использовать в течение 4 месяцев.

Если вы уже подвергли продукты термической обработке, срок хранения сокращается. К примеру, готовое мясо можно хранить не более 3 месяцев.

Что произойдет с мясом, если “забыть” о нем на более долгий срок:

  • ухудшение качества — длительное хранение в морозильной камере может привести к “вымораживанию” мяса, то есть влага испарится, а сам продукт станет более жестким и сухим;

  • изменение цвета — если мясо будет долго лежать в морозилке, оно может стать темнее или серее из-за окисления;

  • впитывание запахов — продукт может впитать в себя запахи из морозильной камеры, что повлияет на его вкус.

Сколько времени можно хранить в морозильной камере другие продукты:

  • фрукты (кроме цитрусовых) — около 1 года;

  • овощи — до одного года;

  • молоко — не более полугода;

  • масло — 9 месяцев;

  • цитрусовые — три месяца;

  • нежирная рыба — не более 6 месяцев;

  • жирная рыба — до трех месяцев;

  • мороженое — 2 месяца;

  • консервы (морепродукты) — 2 месяца;

  • кисломолочный творог — до 1 месяца.

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Дата публикации
Количество просмотров
958
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