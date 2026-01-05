ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
30
Время на прочтение
2 мин

Сколько и как нужно варить перловку, чтобы она была вкусной даже без мяса: кулинарная хитрость

Благодаря такому простому способу приготовления перловая каша получается нежной, ароматной и питательной.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Сколько времени нужно варить перловку

Сколько времени нужно варить перловку / © pixabay.com

Перловку часто недооценивают, считая ее пресной и жесткой кашей, вкусной только с мясом. На самом деле, проблема не в самой крупе, а в неправильном приготовлении. Если знать одну простую хитрость и соблюдать правильное время варки, перловка получается мягкой, насыщенной и вкусной даже без подливки и мяса.

Сколько нужно варить перловку на самом деле

Классическая ошибка — бросать сухую перловку сразу в кастрюлю и варить часами. Правильный подход начинается задолго до плиты. Крупу обязательно нужно замочить на 8 часов, а лучше — на ночь. Это значительно сокращает время варки и делает зерна нежными.

После замачивания перловку промывают и заливают водой в соотношении 1:3. Варить ее нужно 35-40 минут на медленном огне под крышкой. За это время зерна полностью раскрываются, но не развариваются.

Что добавить в перловку, чтобы была очень вкусной

Чтобы перловка была вкусной без мяса, в конце варки добавьте чайную ложку растительного или кусочек сливочного масла, а также щепотку сахара. Этот прием подчеркивает естественный ореховый вкус крупы и делает его более насыщенным.

После снятия с огня кашу следует накрыть полотенцем и дать настояться 10 минут. Именно в этот момент перловка становится особенно ароматной и мягкой.

Чем дополнить перловку без мяса

Даже без белковых добавок перловка может являться полноценным блюдом. Лучше всего к ней подходят:

  • обжаренный лук или лук с морковью;

  • грибы;

  • зелень и чеснок;

  • специи — куркума, паприка, сушеный чеснок.

Дата публикации
Количество просмотров
30
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie