Сколько и как правильно варить креветки, чтобы они были нежными и вкусными

Мы все привыкли к тому, что креветки готовить очень просто, однако если не соблюдать несколько правил, их можно запросто испортить.
Рассказываем, как правильно готовить креветки, чтобы они были нежными, ароматными и вкусными.
Как варить креветки, чтобы не испортить их вкус
- Выбирайте креветки в панцире, по внешнему виду можно убедиться, что они свежие.
- Обязательно размораживайте креветки перед приготовлением. Если их варить замороженными, температура воды снизится, а мясо проварится неравномерно. Лучше размораживать продукт в холодной воде.
- Варить нужно креветки с головой и панцирем, тогда они получаются гораздо вкуснее и сочнее.
- Наливайте воды вдвое больше объема креветок. Если креветки неочищены, кладите столовую ложку соли на литр воды, если очищены – полстоловой ложки будет достаточно.
- После того, как закипит вода, добавьте в нее соль и специи. Будет достаточно положить перец горошком, лавровый лист и веточку свежего укропа, тогда креветки получатся ароматными и вкусными.
- Затем положите вареные креветки. Варить нужно не больше 2 минут после того, как закипит вода. Если креветки тигровые или королевские, варите 5-7 минут.
- Самое главное, после того, как вы выключили плиту, извлекайте креветки из воды, потому что они будут продолжать вариться до ее полного остывания. А это повлияет на вкус мяса, оно станет тугим и постным.
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