Сколько и как правильно варить куриный бульон: несколько важных нюансов

Вкусный и наваристый бульон можно сварить из любой части курицы, а чтобы он получился насыщенным и ароматным, нужно знать некоторые секреты.

Наверное, нет такого человека, который бы не любил золотистый и вкуснейший куриный бульончик. Ресурс zaxid.net рассказывает со ссылкой на Shuba, как правильно сварить особенно вкусный куриный бульон.

Какая часть курицы подходит для бульона: полезные советы

Чтобы приготовить наваристый куриный бульон, традиционно берут суповую часть курицы. В магазинах продаются готовые куриные суповые наборы, в которые входят спинки с костями. Чтобы блюдо получилось насыщенным, нужно обязательно брать кости, они содержат минералы, белки и другие полезные микроэлементы.

Также куриный бульон можно сварить из крылышек, филе и голеней, но следует учитывать некоторые важные нюансы. К примеру, из филе бульон будет легким и нежирным. А если вы хотите более насыщенный и наваристый бульон, нужно брать голени и крылышки.

Сколько времени варить куриный бульон

От 50 минут до часа после закипания варится бульон из куриных ножек и окорочка. Если птица домашняя, тогда нужно варить полтора-два часа.

25-30 минут варится бульон из филе.

40 минут – грудинка на кости.

От 40 до 50 минут нужно варить бульон из крылышек.

Час после закипания необходимо варить суповый набор, в который входят спинки, хребет и шейки.

Если вы варите домашнюю курицу, то время варки будет существенно отличаться, потому что ее мясо значительно жестче. Из такой птицы бульон нужно варить не менее семи часов.

Оптимальное время для варки бройлера – от одного до двух часов. Бульон будет наваристым и ароматным, если мясо с костями класть в холодную воду, а не кипяток.

Чтобы определить, сварился ли бульон, нужно отделить мясо от кости, если оно легко отходит, то блюдо уже готово.

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