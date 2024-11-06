Сколько и как варить куриное филе, чтобы оно было сочным: секреты приготовления

Чтобы куриное филе после варки не превратилось в сухое, твердое мясо, которое сложно проглатывать, нужно знать определенные тонкости приготовления.

Сколько варить куриное филе

Сколько времени варить куриное филе, чтобы оно было сочным, зависит от объема – маленькие куски филе сварятся быстрее, чем большие, и это логично.

Как правило, филе среднего размера варится 15-20 минут, филе до 200 г – 15 минут, а филе свыше 200 г – от 20 до 25 минут.

Но дело не только в размере филе, рассказываем секреты варки сочного филе от шеф-повара.

Как приготовить куриное филе, чтобы оно было сочным

Филе можно разрезать на части, положить в емкость для варки и залить холодной водой, чтобы она его полностью покрывала. Один из важнейших секретов приготовления сочного куриного филе – заливать только холодной водой. Тогда жидкость будет постепенно нагреваться, а мясо равномерно готовиться. Если залить филе кипящей водой, она сразу разрушит структуру белка, не будет постепенного нагревания, и филе получится 100% сухим. Варите на среднем огне.

Добавьте соли и специи, крышкой не накрывайте. После закипания воды варите куриное филе до 5 минут.

Ешьте филе теплым, потому что, к сожалению, когда оно остынет, то снова будет сухим. Используйте филе в салатах в составе соусов на основе масла, сметаны и натурального йогурта.

Читайте также: