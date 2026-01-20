Сколько и какие дома Киева могут пережить отсутствие тепла: что по энергоэффективности

Киевляне без отопления

В контексте последних массированных атак на украинскую энергетику и частых перебоев с централизованным теплоснабжением вопрос энергоэффективности жилищного фонда Киева становится ключевым для выживания в холодные зимние месяцы. Последствия повреждений энергетической инфраструктуры показали, что не все дома обладают одинаковой способностью сохранять тепло и выдерживать длительные периоды без отопления.

Почему большинство киевских домов «мерзнут» без отопления

Аналитики рынка недвижимости провели анализ более 10 тысяч жилых домов столицы, чтобы оценить, какие из них способны лучше сохранять тепло при отсутствии централизованного теплоснабжения. Результаты показали значительную разницу между типами застройки.

По данным аналитиков рынка недвижимости, большая часть жилищного фонда столицы сформировалась в середине и второй половине XX века. В частности, около 20% киевских домов составляют так называемые хрущевки, построенные в 1950–60-х годах, еще около 18% — панельные многоэтажки 1970–90-х годов. Таким образом, совокупно почти 38% жилищного фонда Киева относятся к типам застройки с самыми низкими показателями энергоэффективности.

Эти дома объединяет ряд конструктивных проблем: тонкие наружные стены, отсутствие или минимальная теплоизоляция межпанельных стыков, устаревшие инженерные сети и тепловые узлы, не позволяющие эффективно регулировать подачу тепла. При отключении отопления такие здания быстро теряют внутреннюю температуру, а квартиры охлаждаются значительно быстрее, чем в домах с современными теплоизоляционными решениями.

Отдельную часть жилищного фонда составляют старые кирпичные дома дореволюционной застройки и «сталинки». Благодаря более толстым стенам они обладают большей тепловой инерцией и медленнее охлаждаются, однако без комплексной термомодернизации — утепления фасадов, замены окон, обновления крыш и внутренних сетей — эти здания также остаются энергетически неэффективными и не способны долго удерживать тепло при отсутствии централизованного отопления.

Отдельную группу составляют гостинки и компактные жилые помещения, для которых конструктивные ограничения не позволяют добиться высокого уровня энергоэффективности даже после определенных обновлений.

Высокие показатели энергоэффективности в новостройках

Более новые дома — в большинстве своем построенные в конце 1980-х годов и позже — демонстрируют значительно лучшие энергетические характеристики. При использовании современных материалов и инженерных решений такие здания обладают меньшими теплопотерями и лучшей способностью сохранять тепло, что делает их менее зависимыми от централизованного отопления в случае его временного отсутствия.

Только около 20% жилых домов в Киеве имеют признаки повышенной энергоэффективности. Речь идет не о части старого жилья, а об отдельной группе домов, которые либо были возведены по более современным стандартам, либо прошли комплексную термомодернизацию в рамках городских программ. К таким признакам относятся утепленные фасады, современные стеклопакеты, индивидуальные тепловые пункты и отрегулированные системы теплоснабжения, позволяющие существенно снизить теплопотери.

Именно эти примерно 20% энергоэффективных домов способны относительно лучше переживать краткосрочное отсутствие тепла, поскольку медленнее теряют температуру и требуют меньше энергии для повторного прогрева после возобновления отопления. В то же время они не перекрывают и не компенсируют общую уязвимость города, ведь большинство жилого фонда Киева остается зависимым от бесперебойной работы централизованной системы теплоснабжения.

Насколько энергоэффективны киевские дома в целом

Согласно анализу ЛУН, около 38% домов — хрущевки и старые панельные многоэтажки — наиболее уязвимы к отключениям тепла, с другой — только около каждого пятого дома в Киеве имеет современные признаки энергоэффективности — это включает утепленные фасады, современные окна и модернизированные инженерные системы. Все остальное жилье существенно зависит от качества своей конструкции и обновлений.

Эти показатели означают, что только примерно 20% киевских домов могут лучше пережить без тепла кратковременные перебои, в то время как большинство зданий существенно теряют внутреннюю температуру уже через несколько дней без централизованного отопления.