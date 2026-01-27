Сколько кофе пить для улучшения настроения: эксперты назвали "идеальную дозу"

Первая утренняя чашка кофе самая приятная? / © Pixabay

Замечали ли вы, что мир становится ярче после глотка горячего эспрессо? Психиатры и психологи выяснили, как любимый утренний напиток влияет на наше эмоциональное состояние.

Об этом пишет The New York Times .

Кофе против депрессии: миф или реальность

Действительно, несколько обширных исследований связывают потребление кофе со снижением риска депрессии. Однако, как отмечает доктор Ма-Ли Вонг, психиатриня из Медицинского университета штата Нью-Йорк, это не означает, что кофе является лекарством.

Связь между кофеином и отсутствием депрессивных симптомов гораздо слабее, чем эффект от спорта или медикаментов.

Но почему нам становится лучше?

Кофеин стимулирует выработку дофамина в мозге. Это делает нас более энергичными, внимательными и вовлеченными. Именно поэтому кратковременный подъем настроения так ощутим, особенно в первые часы после пробуждения.

Ловушка для кофеманов

Психологиня Лора Джулиано из Американского университета объясняет интересный парадокс: кофеин лучше улучшает настроение тогда, когда вы находитесь в состоянии «дефицита» — не выспались или устали.

«Первая доза утром работает лучше всего, потому что именно в это время вы чувствуете себя хуже всего», — говорит она.

Но есть подвох: мозг привыкает к регулярному употреблению кофе.

Для ярых кофеманов утренняя чашка – это не столько получение «бонуса», сколько возврат к норме . То приятное ощущение, которое вы испытываете, – это часто просто облегчение симптомов абстиненции (усталости, головных болей), возникающих без кофеина.

Настоящий всплеск настроения от кофе, вероятно, получают только те, кто пьет его редко.

Сколько пить, чтобы не навредить

Эксперты сходятся во мнении, что «золотая середина» для настроения – это 1–2 чашки в день .

Меньше: может не дать эффекта.

Более того: риск получить тревожность, нервозность и проблемы со сном.

Врачи советуют избегать кофеина за 6–12 часов до сна. Также следует быть осторожными людям, склонным к тревожным расстройствам – им кофе может только усугубить самочувствие.

Эксперты отмечают, если вы пьете 1-2 чашки в день и чувствуете себя отлично — ничего менять не надо. Ритуал и вкус сами по себе могут доставлять радость.

Но если вы не пьете кофе, начинать ради улучшения настроения не стоит.

«Если вы думаете о том, как улучшить свое настроение, лучше займитесь спортом», – резюмирует доктор Вонг.

Напомним, когда настроение «просело» , рука сама тянется к телефону, сладкому или еще одной серии сериала. Однако иногда для мягкой перезагрузки достаточно более простого действия — заварить чашку чая.