Сколько комплектов постельного белья нужно иметь каждой хозяйке: запомните раз и навсегда

Сколько нужно иметь комплектов постельного белья

Реклама

Недостаточное количество комплектов постельного белья заставляет часто стирать, пересушивать и нервничать, а чрезмерное — занимает место и увеличивает беспорядок. Опытные хозяйки знают золотую середину, позволяющую всегда иметь чистое белье под рукой и не перегружать себя лишними хлопотами.

Сколько нужно иметь комплектов постельного белья

Основной комплект и два запасных. Прежде всего нужно иметь хотя бы один полный комплект постельного белья для ежедневного использования. Это включает простыню, пододеяльник и наволочку. К нему обязательно добавляют еще два запасных комплекта, чтобы в случае стирки или непредвиденных ситуаций всегда была возможность быстро застелить кровать. Такой минимум позволяет не испытывать стресса из-за отсутствия чистого белья и поддерживать гигиену без лишних усилий.

Сезонные и специальные варианты. Опытные хозяйки рекомендуют иметь еще несколько комплектов для разных сезонов. Например, легкое хлопковое белье для лета и потеплее, с фланели или сатина, для зимы. Кроме того, стоит иметь один-два праздничных комплекта для гостей или особых случаев. Такой подход обеспечивает комфорт в любое время и позволяет изменять стиль интерьера спальни без дополнительных затрат.

Хранение и уход за постельным бельем

Иметь несколько комплектов — это еще не все. Важно правильно хранить постель, чтобы она не теряла свежести и не накапливала пыль. Идеально использовать закрытые ящики или коробки, а при смене сезона проветривать и проглаживать белье перед использованием. Соблюдение этих простых правил позволяет сохранить материал, цвет и приятный аромат ткани, что делает сон еще более комфортным.