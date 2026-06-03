Сколько крестных может быть у ребенка и что запрещено — объяснение ПЦУ

В ПЦУ объяснили, сколько крестных разрешено иметь ребенку / © Pixabay

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Православная Церковь Украины напомнила основные правила крестных родителей и объяснила, сколько их может быть у ребенка, а также кому Церковь запрещает брать на себя эту роль.

Об этом говорится в сообщении Православной Церкви Украины .

В ВТО отмечают, что для взрослого человека во время Таинства крещения крестные родители не являются обязательными, ведь взрослый сознательно исповедует свою веру. В то же время крещеный может пригласить духовного наставника стать крестным отцом или матерью.

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Другая ситуация с младенцами и детьми. Поскольку они не могут самостоятельно осознанно исповедовать веру, ответственность за духовное воспитание берут на себя крестные родители.

В Церкви подчеркивают, что быть крещенным — это не формальность, а пожизненная духовная ответственность. Крестные должны помогать ребенку в духовном развитии, учить молитвам, водить в храм и поддерживать крестника в течение жизни.

Сколько крестных может быть у ребенка

Традиционно в Украине ребенку выбирают двух крестных мужчину и женщину. Однако церковные правила позволяют иметь и одного крестного, если он того же пола, что и ребенок.

В ВТО объясняют, что в древности для мальчика выбирали только крестного отца, а для девочки — только крестную мать. Впоследствии распространилась практика иметь двух крестных, а иногда даже несколько пар.

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Кому нельзя быть крестными

Православная Церковь Украины назвала категории людей, которые не могут становиться крестными родителями:

родные родители ребенка;

супруги — для одного ребенка;

несовершеннолетние;

некрещеные;

представители других религий;

люди, не исповедующие православную веру.

Также по традиции крестные родители не могут заключать брак между собой, с родными родителями ребенка или со своим крестником или крестницей.

В ПЦУ советуют выбирать крестных не по принципу родственных или дружеских связей, а прежде всего, учитывая, сможет ли человек стать духовным наставником для ребенка.

Напомним, 24 июня по новому стилю начинается период летнего солнцестояния — момента, когда день начинает постепенно уменьшаться.

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