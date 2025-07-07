Сколько лет куры могут нести яйца: эксперты объяснили, от чего это зависит, и можно ли продлить

Сколько лет куры дают яйца / © Pixabay

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Выяснить, сколько лет курица-несушка остается активной, не так уж и трудно. Однако следует помнить, что здесь многое зависит от породы, а также помнить, с какого возраста уже начинают формироваться яйца.

Если вы планируете содержать этих домашних птиц только для получения большого количества яиц, то следует отметить, что оптимальным возрастом курицы от появления первых кладок считается не более полутора лет.

При правильном уходе куры-несушки начинают давать яйца уже с 5-месячного возраста. Обычно первые яйца могут быть небольшими, иметь не полностью сформированную скорлупу. Не следует переживать, потому что со временем они станут такими, как и должны быть.

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Дополнительно важно знать, что период яйценоскости отличается от породы курицы.

несушки, которые были выведены только для дачи большого количества яиц, могут оставаться активными в течение 2 лет — это связано с тем, что такие куры несут много яиц;

куры мясо-яичного типа могут уноситься в течение 4-5 лет;

мясные породы уносятся всего 1,5 года и дают мало яиц.

Если правильно ухаживать за курами, можно продлить период яйценоскости. Важно добавлять в рацион птиц витамины и все необходимые им минералы. В таком случае курица может уноситься до 6 лет. После этого она сама начнет сокращать количество кладок.